Këmbimi valutor/ Çfarë po ndodh me monedhat e huaja?

Këmbimi valutor/ Çfarë po ndodh me monedhat e huaja?

Ditën e sotme në tregun valutor, monedha euro, do të këmbehet me 90.5 lekë në blerje dhe 91.2 lekë në shitje.

Dollari amerikan, blihet me 81.4 lekë, ndërsa shitet me 82.5 lekë.

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Franga zvicerane, këmbehet sot në blerje me 97.7 lekë dhe me 98.9 lekë në shitje.

Dollari kanadez, këmbehet me 57 lekë në blerje dhe me 58.3 lekë në shitje.

Paundi britanik, blihet me 108 lekë dhe shitet me 108.9 lekë.

Më poshtë, po sjellim të dhënat dhe këmbimin valutor, për të gjitha monedhat e huaja:

 


Shtuar 13.11.2026 07:42

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