Ligji për Specialen rikthehet në Kuvend, ekspertët kërkojnë kujdes për pasojat ndërkombëtare

Kuvendi i Kosovës pritet të merret sërish me Ligjin për Dhomat e Specializuara dhe Zyrën e Prokurorit të Specializuar. Kërkesa e PDK-së për shqyrtimin e tij është pjesë e rendit të ditës së seancës plenare, e cila vazhdon sot në orën 11:00, pas ndërprerjes së punimeve të djeshme.
Deputetët pritet të trajtojnë votimin e ndryshimeve në ligj, ndaj të cilave kanë shprehur shqetësim Britania e Madhe, Bashkimi Evropian dhe Gjermania. Sipas paralajmërimeve të tyre, ndryshimet mund të ndikojnë në marrëdhëniet ndërkombëtare të Kosovës dhe ngrenë pikëpyetje për respektimin e detyrimeve ndërkombëtare dhe të parimeve të sundimit të ligjit.
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Ende nuk dihet çfarë fati do të kenë propozimet, cilët hapa do të ndjekin institucionet e Kosovës dhe si mund të ndikojnë zhvillimet te ish-drejtuesit e UÇK-së, Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Rexhep Selimi dhe Jakup Krasniqi, të cilët po përballen me procese gjyqësore në Hagë.
Analisti Adem Lushaj thotë se Kuvendi mund ta shqyrtojë dhe ta miratojë përsëri ligjin, nëse ndiqen procedurat kushtetuese. Ai shpjegon se, sipas Kushtetutës së Kosovës, presidentja mund ta kthejë një ligj për rishqyrtim vetëm një herë, ndërsa miratimi i tij i sërishëm kërkon të paktën 61 vota.
Sipas Lushajt, çdo ndryshim i përmbajtjes duhet të kalojë nëpër procedurat legjislative dhe kushtetuese, duke marrë parasysh vërejtjet e presidentes, si edhe shqetësimet e Bashkimit Evropian e të partnerëve të tjerë ndërkombëtarë.
Ai vlerëson se dispozitat e miratuara mund të kenë rëndësi për pozitën juridike të ish-drejtuesve të UÇK-së, sidomos lidhur me dënimet dhe mundësitë e tjera ligjore. Megjithatë, miratimi i ligjit nuk do të nënkuptonte automatikisht lirimin e tyre apo përfundimin e proceseve gjyqësore: çdo pasojë juridike do të varej nga vlefshmëria dhe zbatueshmëria e dispozitave përkatëse.
Duke iu referuar reagimeve të Britanisë së Madhe, Bashkimit Evropian dhe Gjermanisë, Lushaj paralajmëron se veprimet që perceptohen si cenim i detyrimeve ndërkombëtare ose i pavarësisë së Dhomave të Specializuara mund të sjellin pasoja politike e diplomatike. Për këtë arsye, ai e konsideron të domosdoshëm konsultimin me partnerët ndërkombëtarë dhe respektimin e rendit kushtetues.
Në përfundim, Lushaj thekson se Kosova ka të drejtë dhe përgjegjësi të kërkojë mbrojtjen e të drejtave të ish-drejtuesve të UÇK-së dhe trajtimin e tyre të drejtë juridik. Sipas tij, kjo duhet bërë përmes argumenteve dhe mekanizmave ligjorë, pa dëmtuar partneritetin ndërkombëtar.
Juristi Blerim Burjani, nga ana tjetër, thotë se vendimi për miratimin ose jo të amendamenteve u përket partive politike dhe deputetëve. Ai kërkon që procesi të përmbyllet sa më shpejt, duke vlerësuar se ndryshimet e hershme do të ishin më të dobishme për ish-drejtuesit e UÇK-së që po gjykohen në Hagë.
Burjani kundërshton trajtimin e njëanshëm të ndryshimeve. Sipas tij, ligji duhet të diskutohet me Bashkimin Evropian, me ekspertët e tij dhe me ekspertët kosovarë, në mënyrë që të arrihet pajtueshmëri për zbatimin. Në mungesë të saj, ai paralajmëron pasoja të pafavorshme.
Përballë shqetësimeve të shprehura nga ndërkombëtarët, Burjani kërkon një zgjidhje që siguron pajtim mes palëve dhe shmang përplasjet e mëtejshme. Ai sheh dy rrugë të mundshme: shfuqizimin e ligjit ose ndryshimin e tij përmes një marrëveshjeje ndërmjet Kosovës dhe Bashkimit Evropian.
Sipas Burjanit, pajtimi me BE-në është i rëndësishëm që ndryshimet të mos mbeten vetëm deklarative, por të mund të zbatohen realisht.