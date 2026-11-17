Nënkryetari i Partisë Demokratike, Belind Këlliçi, reagoi kundër ndërhyrjes së dhunshme të policisë në protestën e sotme përpara Kryeministrisë, ku qytetarët kërkojnë dorëheqjen e Edi Ramës. Në emër të PD-së, ai dënoi ashpër dhunën dhe kërkoi që çdo formë represioni të ndërpritet menjëherë.
Sipas Këlliçit, qytetarët e mbledhur para zyrës së kryeministrit po protestojnë paqësisht, ndërsa po përballen me dhunë, tërheqje zvarrë dhe shoqërime. Ai i cilësoi efektivët si banditë të veshur me uniformë, duke i akuzuar se edhe sonte morën forcërisht vajza e djem që ishin grumbulluar vetëm për të ushtruar të drejtën universale të protestës paqësore.
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Në deklaratën e tij, nënkryetari i PD-së theksoi se protestuesit nuk po kryejnë asnjë veprim tjetër dhe nuk bllokojnë as qarkullimin, pasi qëndrojnë në trotuar. Sipas tij, thirrjet për largimin e Edi Ramës janë i vetmi mjet që përdorin dhe pikërisht ato janë arsyeja e dhunës ndaj tyre.
Këlliçi e quajti Ramën kryeministrin më të korruptuar në Europë dhe e akuzoi se tashmë pengon edhe ushtrimin e lirive e të drejtave themelore të njeriut. Ai pretendoi se kreu i qeverisë po përdor instrumentet e tij të dhunës brenda Policisë së Shtetit për të goditur dhe frikësuar qytetarët e Tiranës.
Gjithashtu, ai paralajmëroi punonjësit e policisë dhe personat që u japin urdhra se, sipas tij, po përfshihen në një fushatë kriminale për të cilën do të përgjigjen. Këlliçi deklaroi se pas rënies së atij që e cilësoi autokrat, një ditë që sipas tij nuk është e largët, të gjithë do të përballen me drejtësinë.
Nënkryetari demokrat u shpreh se askush, nga i pari tek i fundit, nuk do t’i shpëtojë përgjegjësisë për çdo goditje, dhunim, përplasje, marrje me forcë apo torturë të ushtruar ndaj të rinjve të Shqipërisë.
Në përfundim, Këlliçi u bëri thirrje të rejave dhe të rinjve që më 28 nëntor t’i tregojnë atij që e quajti dhunues se i kanë mbetur ditë të numëruara. Sipas tij, ky është kilometri përmbyllës për Ramën, të cilin e cilësoi narkodiktator.