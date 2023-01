Kë do të vrisnin? Arrestohet 27-vjeçari me pistoletën gati për qitje, në pranga dhe bashkëpunëtori i tij, dy thasë me kanabis në motor

Policia ka vënë në pranga dy të rinj në Elbasan, gjatë një operacioni anti-drogë të koduar “Cërriku 2023”.

Njëri prej tyre ishte i armatosur me pistoletë me fishekë në fole, gati për qitje, dhe tjetri po transportonte me motoçikletë, 2 thasë me lëndë narkotike kanabis.

Gjithashtu, në kuadër të këtij operacioni u shpall në kërkim një 33-vjecar, i dyshuar si bashkëpunëtor i 2 shtetasve të arrestuar.