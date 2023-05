Katër këshilla si të trajtoni flokët e dëmtuar

Në sezonet e fundit, flokët e shkurtër dhe modeli bob kanë udhëhequr padyshim trendin në botën e bukurisë, por dalëngadalë ndjejmë se po ndryshon stili dhe po i rikthehemi dëshirës së vjetër për flokë të gjatë, të shëndetshëm dhe me shkëlqim, që për shumë është një ëndërr e paarritshme.

Si të nxisni rritjen e flokëve?

Edhe pse rritja e flokëve më së shpeshti i atribuohet gjenetikës, kjo nuk do të thotë se nuk mund t’i bëni ato të rriten më shpejt, dhe përveç disa trukeve kryesore që nuk përjashtohen, është po aq e rëndësishme të kemi me durim dhe shumë produkte!

Ajo që na pëlqen te flokët e gjatë janë mundësitë e pafundme të stilimit, kështu që mund të kemi një model flokësh të ndryshëm çdo ditë dhe të eksperimentojmë pafund me të.

Këmbëngulja dhe durimi janë më të rëndësishmet kur i lini flokët të rriten, sepse është një proces në të cilin rezultatet nuk arrihen brenda natës, por edhe kështu, të paktën mund ta përshpejtoni pak duke aplikuar truke të shkëlqyera që pëlqejnë flokët.

Ushqimi i duhur është çelësi për rritjen e flokëve

Ashtu si çdo gjë në trupin tonë, reduktimi i derdhjes dhe rritja më e shpejtë e flokëve shoqërohet me ushqimin e duhur. Prandaj, pasurojeni menunë tuaj ditore me perime dhe fruta të freskëta, arra dhe ushqime të pasura me vitamina, minerale dhe vajra të shëndetshëm, si peshku, që do të ndikojë shumë në pamjen e vetë flokëve. Nëse nuk keni filluar zakone të shëndetshme në vitin e ri, ky është në fakt një nxitje e madhe për të bërë ndryshime.

Eksfolimi i kokës të paktën një herë në javë

Për më tepër, kujdesi për lëkurën e kokës është po aq i rëndësishëm dhe përfshin më shumë sesa thjesht larje me shampo dhe aplikim të një kondicioneri ushqyes. Të paktën një herë në javë, është e nevojshme të bëni një piling ushqyes që do të largojë të gjitha papastërtitë nga skalpi dhe do të stimulojë qarkullimin. Eksfolimin mund ta bëni vetë, duke përdorur përbërës që duhet t’i keni në kuzhinë, dhe më i pëlqyeri është sigurisht ai i bërë vaji i ullirit, i cili siguron kujdes të shkëlqyer të kokës.

Shmangni trajtimin e ashpër të flokëve

Gjithashtu, ajo që nuk duhet neglizhuar është mënyra se si i trajtoni flokët, gjë që mund t’i dëmtojë ato pa e kuptuar as vetë. Kapja e shpeshtë e flokëve dhe stilimi i përditshëm mund të çojë në rrallim dhe këputje, prandaj prerja e flokëve është e nevojshme.

E rëndësishme për rritjen e flokëve janë produktet që keni në koleksionin tuaj për kujdesin e tij, të cilat duhet të jenë disi më të buta, pa përbërës të dëmshëm dhe agresivë dhe nuk përjashtohet përfshirja në koleksionin tuaj produkte që synojnë të stimulojnë rritjen e tij.