Katër gënjeshtra që duhet të ndaloni së besuari në një lidhje

Shumë prej nesh në një moment të jetës sonë e kanë mashtruar veten për cilësitë e partnerit tonë. Ne shpesh e bënim këtë deri në momentin kur menduam dhe përfunduam lidhjen.

Mashtrimi është veçanërisht i zakonshëm në fillim të një marrëdhënieje, kur ne vërtet duam që ajo të funksionojë. Por mashtrimi nuk do të sjellë ndonjë të mirë. Kjo është arsyeja pse është e rëndësishme të ndaloni së thëni vetes gënjeshtra të caktuara për marrëdhëniet, veçanërisht në fillimet e tyre, dhe të vazhdoni në kohë.

Katër gënjeshtra që duhet të ndaloni t’i thoni vetes në marrëdhënie janë veçuar nga terapisti Jeff Guenther nga Portland.

1. Dallimet tona të mëdha do të balancohen

Edhe pse ndryshimet ndonjëherë janë të mëdha dhe duhet të ekzistojnë, nëse ato janë shumë të mëdha dhe ju vendosin në anët e kundërta kur bëhet fjalë për çështje të rëndësishme të jetës, me kalimin e kohës sigurisht që do të shkaktojë tensione që do të kthehen në probleme më të mëdha dhe me shumë mundësi do të çojnë në një ndarje.

2. Unë mund të ndryshoj një person edhe nëse ai nuk dëshiron

Mos u mashtroni. Nuk mund të ndryshosh dikë që nuk dëshiron të ndryshojë. Edhe nëse ndodh ndonjë ndryshim, pala tjetër, e cila nuk e donte atë ndryshim, përfundimisht do të fillojë t’ju ketë mëri.

3. Gjërat do të përmirësohen me kalimin e kohës

Optimizmi është i madh, por nëse në fillim të lidhjes duhet të mashtroni veten sepse situata nuk është shumë e mirë, duhet të jeni të vetëdijshëm për faktin se situata ka shumë mundësi të mos ndryshojë për mirë. Për më tepër, do të përkeqësohet.

4. Nuk do të gjej kurrë dikë si ai/ajo

Kjo nuk eshte e vertete. Përveç kësaj, është e rrezikshme të lartësosh dikë kaq shumë, veçanërisht nëse përballesh me probleme. Ju ndoshta jeni të dashuruar me një ide që nuk është reale dhe mund të zhgënjeheni.