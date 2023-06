Katër fraza që nuk duhet t’ia thoni fëmijës tuaj

Ritmet e shpejta të jetës së përditshme dhe nevoja për të kapur çdo gjë shpesh na krijojnë një presion që e drejtojmë te fëmijët.

Kjo ndodh kryesisht nëpërmjet fjalës së folur, kur flasim me ta pa e përpunuar shumë atë që themi.

Gjithashtu, shpesh kur përballemi me një fëmijë të vogël në zemërim, reagimet tona shpesh nuk vijnë nga vendimet tona të ndërgjegjshme, por nga instinktet tona.

Në këtë kontekst, ne shpesh përdorim shprehje që nuk duhet. Shikoni katër prej tyre…

“Pse je fëmijë i keq?”

Së pari le të themi këtë: Nuk ka fëmijë të këqij. Fëmijët sillen keq për shumë arsye, njëra prej të cilave nuk është dëshira e tyre për të parë ju ose dikë tjetër duke vuajtur.

Pavarësisht nëse e përdorni këtë frazë për të tërhequr vëmendjen e tij, ose ka raste kur sjellja e tij ju bën ta besoni vërtet, është shumë e rëndësishme që të mos e thoni më. Thjesht mund të thuash që sjellja e tij nuk është e kuptueshme dhe ta diskutosh.

“Mos ji kaq i turpshëm”

Po sikur të jetë? Me një fjali do të ndryshoni karakterin e tij? Kur e detyrojmë fëmijën të ndërveprojë me dikë, nuk po e ndihmojmë atë të bëhet më miqësor. Përkundrazi, rrisim stresin që ai përjeton, i cili mund të krijojë edhe çrregullime ankthi.

“Pse nuk je si motra jote?”

Para së gjithash, një krahasim i tillë do ta bëjë të voglin tuaj të besojë se është delja e zezë e familjes dhe të fillojë të veprojë si i tillë. Por përveç kësaj, ka mundësi që t’i kthejë fëmijët tuaj kundër njëri-tjetrit, aq sa ata nuk mund të kryejnë lidhjen e tyre edhe si të rritur.

“Me siguri nuk më do vërtet”

Ju automatikisht krijoni faj. Dhe këtu nuk po flasim për thirrje për ndjeshmëri, por për shantazh psikologjik.

Përveç kësaj, kjo e bën fëmijën të vërë në dyshim stabilitetin e lidhjes së tij me ju, një lidhje që i jep atij ndjenjën e sigurisë së nevojshme për të qenë në gjendje të eksplorojë botën.