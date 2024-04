“Karma is a b*tch Olta”, Kryemadhi: Xhaçka i duhet mazhorancës për të hequr vëmendjen nga inceneratorët

Deputetja e PL-së, Monika Kryemadhi deklaroi sot në Kuvend se “çështja” Xhaçka i nevojitet mazhorancës për të larguar vëmendjen nga aferat e mëdha, siç janë inceneratorët dhe pastrimi i parave. Sipas Kryemadiht, sot drejtësia funksionon me regji.

Kryemadhi: Më vjen keq si grua, që ne gratë ndonjëherë bëhemi mish për top për burrat, por “karma it a bitch” Olta. Çfarë te mbjellim do të korrim. Ne po shkojmë drejt një vendi autoritar, nuk kemi zgjedhje demokratike, kemi struktura gjysmë demokratike që ndihmojnë në ndërtimin e sistemit autoritar. Gjyqësori nuk funksionon në mënyrë të pavarur, por me regji. Kolegia jonë Olta Xhaçka sot është pjesë e regjisë, i nevojitet mazhorancës ushqim për opinionin publik që të largohet vëmendja nga inceneratorët, nga shumë projekte të tjera, pastrami i parave, etj,./albeu.com.