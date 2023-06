Kaos në Rusi, ushtria bombardon qytetet e veta: Frikë, zjarr dhe tym pas rebelimit nga Wagner

Situata është bërë shumë serioze për Putinin dhe ushtrinë ruse teksa mercenarët e Wagner kanë marrë tashmë edhe kontrollin e qytetit të rendësishëm Voronjezh duke iu drejtuar Moskës.

Pak minuta më parë, aviacioni rus bombardoi një depo karburanti në Voronjezh me qëllimin që ajo të mos binte nën kontrollin e Wagner, për ta përdorur më pas kundër forcave ruse.

Ka raportime se pas marrjes së këtij qyteti nën kontroll, Wagner po nisen në veri në drejtim të Moskës.

Putini e cilësoi këtë rrebelim si një thikë pas shpine për shtetin rus duke thënë se të gjithë ata që kanë ngritur krye do të marrin ndëshkimin e duhur, ndërsa forcat ruse kanë planifikuar edhe shkatërrimin e tre urave të rendësishme që lidhin kryeqytetin me pjesën jugore të vendit me qëllim ndalimin e futjes së forcave Wagner në veri.

Raportohet se aviacioni rus po bombardon autokolonat e Wagner qëjanë nisur drejt Moskës pasi morën kontrollin e rajonit të Rostov dhe Voronjezh.

Më shumë se një grusht shteti i mirëoganizuar, ky duket si një rrebelim i Yevgeniy Prigozhin, ndaj ushtrisë ruse, të cilët i akuzon për vdekjen e qindra luftëtarëve të tij.

Pse?

Mediat e huaja raportojnë se një numër i madh ushtarësh rusë janë duke dorëzuar garnizonet e tyre te Wagner, ndërsa pikëpyetja më e madhe tani lidhet me frontin në Ukrainë, pasi furnizimet e rusëve mund të mbarojnë për çështje ditësh duke bërë që ukrainasit të fitojnë avantazhin në front.

Russian media report that the bridge in the south of Moscow region over the Oka River is blocked. The strategic crossing was closed with dump trucks full of sand and sprinklers filled with water. pic.twitter.com/gNbt5rpWfo

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) June 24, 2023