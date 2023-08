Kandidonte për president në Ekuador, momenti kur Villavicencio qëllohet për vdekje me armë zjarri (VIDEO)

Një nga kandidatët për president në zgjedhjet e ardhshme presidenciale të Ekuadorit është qëlluar për vdekje në një tubim të fushatës.

Fernando Villavicencio, 59 vjeç, anëtar i asamblesë kombëtare të Ekuadorit, u sulmua teksa po largohej nga tubimi në qytetin verior të Quito të mërkurën.

Siç shihet dhe nga videoja, ai është qëluar sapo ka hipr në makinë.

My thoughts and prayers are with Ecuador …. Fernando Villavicencio was assassinated today and the last hope to fight off the Socialst scum that Corra has brought on that country… Villavicencio had plans to take the same approach to crime as President Nayib Bukele of El… pic.twitter.com/ht7L6HJcSf

— Isaac’s Army (@ReturnOfKappy) August 10, 2023