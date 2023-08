Kandidati i së djathtës ekstreme del më i votuari në garën paraprake për president në Argjentinë

“Sot ndërmorëm hapin e parë drejt rindërtimit të Argjentinës,” thotë ai. “Një Argjentinë ndryshe është e pamundur me të njejtit njerëz.”

Me 92 për qind të votova të numëruara deri të dielën në mbrëmje, analistët janë të një mendimi, se kandidati që fitoi famë dhe u popullarizua duke kritikuar me pasion të ashtuquajturën “kastë politike,” i tejkaloi pritshmëritë. Zoti Milei mori 30 për qind të votave, ndërkohë që kandidati kryesor i koalicionit opozitar, “Të Bashkuar për Ndryshim”, fitoi 28 për qind dhe kandidati i koalicionit qeverisës, “Bashkimi për Atdheun”, mori 27%.

Në Argjentinë, pakënaqësia është e dukshme mes votuesve. Vendi po përballet me një inflacion vjetor prej mbi 100 për qind, shtim të varfërisë dhe zhvlerësim të monedhës. Zoti Milei fitoi përkrahje me idenë e tij që Argjentina të zëvendësojë monedhën e saj peso, me dollarin amerikan.