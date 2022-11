Kanadaja ka mungesë të forcës punëtore, ndërmerr nismën për 1.5 milionë emigrantë në 3 vitet e ardhshme

Kanadaja ka rikthyer vëmendjen drejt emigrantëve për të mbushur një boshllëk në tregun e punës që po krijohet nga plakja e klasës punëtore në vend. Qeveria kanadeze njoftoi në fillim të nëntorit një plan për të sjellë rreth 500 mijë emigrantë në vit deri në vitin 2025, me një total prej 1.5 milionë njerëzish të rinj gjatë 3 viteve të ardhshme. Ky plan do të bën të të mundur ardhjen në Britani të një numri të madh emigrantësh duke ja kaluar dhe Britanisë së Madhe dhe Gjermanisë.

Kanadaja ka një popullsi të plakur me një shkallë më të ulët të lindjeve. Çfarë do të thotë kjo është se nëse vendi dëshiron të rritet, në vend që të tkurret, do të duhet të sjellë emigrantë. Emigracioni tashmë përbën pothuajse të gjithë rritjen e fuqisë punëtore të vendit, dhe deri në vitin 2032, pritet të llogarisë gjithashtu të gjithë rritjen e popullsisë së vendit, sipas një njoftimi për shtyp të qeverisë.

Kanadaja ka pasur historikisht mbështetje shumë të lartë për emigracionin. Por kjo nuk do të thotë se nuk ka shqetësime për këtë fenomen. Pjesë të ndryshme të Kanadasë gjithashtu kanë qëndrime të ndryshme ndaj emigracionit. Kur qeveria njoftoi objektivat e saj agresive deri në 500,000 emigrantë të rinj në vit, provinca e Quebec, e cila duhet të vendosë kufijtë e saj të emigrimit, tha se nuk do të pranonte më shumë se 50,000 në vit. Kjo do të thotë që Quebec, i cili ka 23% të popullsisë së vendit, do të pranonte vetëm 10% të emigrantëve që vijnë në Kanada.