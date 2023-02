Kadyrov kërcënon të pushtojë Gjermaninë Lindore: Duhet të kthehemi atje, është territori ynë

“Ne do të fitojmë dhe do t’i shkatërrojmë ata”, ka deklaruar sundimtari çeçen Kadyrov për një konfrontim të mundshëm me NATO-n.

Duke pasur parasysh dërgesat e tankeve perëndimore në Ukrainë, Kadyrov kërcënoi me një kthim të trupave pushtuese ruse në territorin gjerman.

“Duhet të kthehemi, ky është territori ynë,” tha Kadyrov, duke iu referuar pushtimit sovjetik, në një intervistë në televizionin shtetëror rus.

Ai tha se kancelari gjerman Olaf Scholz duhet të mbajë përgjegjësi për deklaratat e tij në lidhje me Rusinë.

Së fundmi, shefi i Kremlinit, Vladimir Putin, kritikoi ashpër faktin se tanket gjermane së shpejti do të qëllonin kundër ushtarëve rusë për herë të parë që nga Lufta e Dytë Botërore. Ai kërcënoi se do të përdorte teknologjinë e tankeve kundër sulmuesve si përgjigje.

Sipas Kadyrov, tërheqja e trupave sovjetike nga zona e ish-RDGJ në vitet 1990 ishte një gabim. Ata që janë përgjegjës, si ish-presidenti Mikhail Gorbachev, i cili vdiq vitin e kaluar, duhet të ishin ndëshkuar si “tradhtarë”, tha 46-vjeçari.

Vetëm duke vendosur trupa, gjermanët do ta kuptonin vendin e tyre në hierarki, tha Kadyrov.

Atij nuk i bëri përshtypje një konfrontim i mundshëm me NATO-n ose një luftë e afërt bërthamore.

Edhe pas gati një viti, Rusia nuk i ka arritur qëllimet e saj në luftën kundër Ukrainës dhe pësoi disa disfata ushtarake.

Pavarësisht kësaj, Kadyrov ishte i bindur se ai mund të mposhtte Ukrainën deri në fund të vitit dhe të pushtonte qytete të rëndësishme si Kievi, Kharkiv dhe Odessa./Albeu.com/.