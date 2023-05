Jupiteri në Dem, këto shenja do të “përkëdhelen” nga fati

Nga data 16 maj 2023 deri më 25 maj 2024, planeti i bujarisë, Jupiteri, do të jetë në shenjën fikse të Demit. Demi është shenja e lidhur me materien, argëtimin, paratë dhe vlerat në jetën tonë. Jupiteri nga ana tjetër është planeti që simbolizon prosperitetin, filozofinë dhe mençurinë. Prandaj, kalimi i tij përmes përfaqësuesit të dytë të zodiakut sjell mesazhe pozitive dhe mundësi për zhvillim dhe stabilitet, materialisht dhe emocionalisht.

Cilat janë shenjat më të favorizuara?

Demi

Ju kujtohet se çfarë ndodhi në 2011 apo 2012? Ndoshta ishte e pabesueshme për ju. Bëhuni gati të përjetoni sërish momente të ngjashme. Në shumë fusha të jetës suaj – marrëdhënie, karrierë dhe personalitet – do të ndjeni një atmosferë më të madhe pozitive, pasi do të gjeni mbështetje nga të tjerët dhe do të hapen dyert në rrugën tuaj. Kjo është një kohë e favorshme, ndaj merrni rreziqe që normalisht do t’i shmangnit. Vetëm kini kujdes se sa do t’i kënaqni pasionet tuaja gjatë vitit të ardhshëm – nuk doni ta teproni.

Virgjëresha

Bëhuni gati për një “përmirësim” filozofik. Gjatë vitit që vjen, do të ndiheni optimistë pasi Jupiteri i “shton” një filtër shumëngjyrësh shikimit tuaj. Dëshira juaj për të gjetur perspektiva të reja, për të provuar gjëra të reja dhe për të përjetuar gjithçka të re do t’ju bëjë të përqendroheni në aktivitete që zgjerojnë mendjen tuaj. Ju mund të regjistroheni në një klasë krijuese, të udhëtoni jashtë vendit ose të vendosni të futeni në një praktikë shpirtërore. Lëreni krijimtarinë tuaj të shfrenohet dhe mendoni shumë.

Akrepi

Do të merrni prekjen e artë të Jupiterit, veçanërisht në fushën e marrëdhënieve. Një lidhje më e mirë do të shfaqet mes jush dhe partnerëve tuaj romantikë apo profesionistë, ndërsa disa përfaqësues beqarë të shenjës suaj mund të gjejnë përputhjen e tyre të përsosur, t’i propozojnë ose ta çojnë një lidhje në një nivel tjetër. Dhe nëse një marrëdhënie përfundon tani, konsiderojeni atë një bekim të maskuar – kjo marrëdhënie nuk ishte për të mirën tuaj.