Johnson: I kemi gati sanksionet nëse Rusia sulmon Ukrainën

Kryeministri britanik Boris Johnson ka njoftuar se sanksionet dhe masat e tjera do të jenë gati në rast të një sulmi rus ndaj Ukrainës.

Qeveria e tij do t’i kërkojë parlamentit të vendosë sanksione ndaj qytetarëve dhe kompanive ruse, në rast të ndezjes së konfliktit.

Duke shkruar në The Times të martën, Johnson tha se Britania po shqyrtonte zhvillimin e avionëve luftarakë Typhoon për Forcën Ajrore Britanike, si dhe anijet e Marinës Mbretërore për të mbrojtur Evropën Juglindore.

Johnson shkroi gjithashtu se Sekretari i Mbrojtjes Ben ëallace dhe Sekretarja e Shtetit Liz Tras do të udhëtojnë së shpejti në Rusi.

Komentet e Johnson erdhën pasi zyrtarët amerikanë thonë se një sulm rus në Ukrainë mund të ndodhë në ditët ose javët në vijim. Rusia ka mobilizuar rreth 100,000 trupa pranë kufirit me Ukrainën. Moska mohon planifikimin e një pushtimi. “Sanksionet britanike dhe masat e tjera do të jenë të gatshme për çdo sulm të ri rus ”, shkroi Johnson.

“Qeveria do të kërkojë kompetenca të reja nga parlamenti për të vendosur sanksione në një kontekst më të gjerë kundër qytetarëve dhe kompanive ruse, duke përfshirë çdo kompani të lidhur me shtetin rus ose që operon në një sektor me rëndësi strategjike për Kremlinin”, shtoi ai./albeu.com/