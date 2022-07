Joe Biden infektohet me COVID-19, si paraqitet gjendja e tij

Presidenti Joe Biden rezultoi pozitiv me COVID-19 të enjten, duke nënvizuar qëndrueshmërinë e virusit shumë ngjitës pasi variantet e reja sfidojnë përpjekjet e vendit për të rifilluar normalitetin pas dy vjet e gjysmë ndërprerjesh pandemike.

Sekretarja e shtypit e Shtëpisë së Bardhë, Karine Jean-Pierre tha se Biden po përjetonte “simptoma të lehta” dhe se ka filluar të marrë Paxlovid, një ilaç antiviral i krijuar për të zvogëluar ashpërsinë e sëmundjes.

Ajo tha se Biden “do të izolohet në Shtëpinë e Bardhë dhe do të vazhdojë të kryejë të gjitha detyrat e tij plotësisht gjatë asaj kohe. Ai ka qenë në kontakt me anëtarët e stafit të Shtëpisë së Bardhë me telefon këtë mëngjes dhe do të marrë pjesë në takimet e tij të planifikuara në Shtëpinë e Bardhë këtë mëngjes përmes telefonit dhe Zoom nga rezidenca.”

Biden, 79 vjeç, është vaksinuar plotësisht, pasi mori dy doza të vaksinës së koronavirusit Pfizer pak para marrjes së detyrës, një injeksion të parë përforcues në shtator dhe një dozë shtesë më 30 mars.