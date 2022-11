Jo i vërtetë e prodhim sere? Ermali reagon për Florin e Egleinin

A ka tension mes marrëdhënies së Florian Binajt dhe Ermal Mamaqit? Ky i fundit i dha fund dilemës që u ngrit nga përgjigja e vetë Binajt në ‘Abc e Pasdites’ në Abc News. Vetë Ermali gjatë intervistës me Ermal Peçin, pohoi se e ka parë videon dhe e ka marrë në telefon Florin ku e ka pyetur për këtë gjë.

“Me thënë të vërtetën edhe këtë e pashë ma dërgoi dikush. E kam marrë Florin në telefon dhe i thashë si ishte puna. Me tha asgjë mos u shqetëso vetëm një gjë e shpejt, e momentit dhe kaq.”

Me këtë përgjigje mësojmë se të dy kanë marrëdhënie shumë të mirë, ndërkohë që kuriozitet tjetër ishte edhe raporti i miqësisë që ka me Eglenin. Ky i fundit e ka quajtur më herët Ermal Mamaqin, “i dalë nga serra”.

Për këtë Ermali tha: “Është padyshim në shaka. Ne i themi njëri-tjetrit ke dalë nga sjetlla, ke dalë nga sera. Ai tashi është bërë dhe në formë petulle ose si fuçi birre që ecën. Me Egin kam kaluar nga vitet më të bukura të jetës sime se jemi rritur bashkë, kemi qenë me një bankë. Në fakt unë kam qënë në bankë me të dashurën e Egit, ai rrinte mbrapa. Shiko ça njeriu, si mund të jetë njeriu kaq ‘idiot’?? Shokun e ngushtë e lën me të dashurën dhe vet rri mbrapa.”

Gjatë promovimit të librit kishte plot miq të pranishëm, por aty i kishte munguar Elvana Gjata.

“Në fakt më mungoi Elvana Gjata. Më kishte konfirmuar që nuk do vi se ishte larg, do ta lej këtu te Elvana që ishte një nga njerëzit që unë do të doja të ishte”.