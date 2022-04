“Jemi në gjumë”, Bledi Cuci “thumbon” Ulsi Manjan: Mu duke si anëtar i “Rithemelimit”

Ministri i Brendshëm, Bledi Çuçi, ka replikuar me Ministrin e drejtësisë, Ulsi Manja, pasi ky i fundit u shpreh se PS ka rënë në gjumë të thellë në terren.

Gjatë fjalës së tij në Kongresin e PS, Çuçi i është përgjigjur ministrit të Drejtësisë Ulsi Manja, lidhur me situatën aktuale të partisë me strukturat në terren.

Çuçi u shpreh se me këtë fjali Ulsi Manja iu duk si anëtar i “Rithemelimit”.

Sipas Çuçit në Dibër strukturat e PS thuajse nuk janë ekzistente, por sipas tij në qytete të tjera situata është ndryshe. Si shembull ai solli Beratin ku u shpreh se strukturat në këtë qytete funksionojnë më së miri.

“Duke dëgjuar Ulsiun dukej sikur po dëgjoje një anëtar të Rithemelimit. Dhe Partia nuk ekziston fare. Në fakt edhe ka të drejtë edhe nuk ka të drejtë. Të them të drejtën po të vë syzet e Ulsiut që i mora në Dibër, është realitet me tonin që e përshkroi këtu. Partia atje në Dibër thuajse nuk ekziston fare. Por nuk është kështu në të gjithë vendin. Se në Berat është model i kundër me Dibrën”, tha Ministri Cuci./albeu.com/