Java nis me shi! Meteorologia: Ulje e ndjeshme temperaturash këtë javë, dy ditët që do të jetë dimër

Dita e sotme ka nisur me reshje shiu në të gjithë vendin.

Meteorologia Tanja Porja ka zbuluar se nga ky mot do të karakterizohen shumica e ditëve të javës dhe se temperaturat do të bien ndjeshëm.

“Mëngjesi i sotëm është si një mëngjes vjeshte, me temperatura jo të ulëta. Megjithatë, mbizotërojnë vranësirat në të githë territorin shqiptar. Në zonat veriore do të ketë rrebeshe afat shkurtare. Në zonat qendrore dhe jugore, reshjet do të shtohen. Sonte vonë në mbrëmje kemi rënie të ndjeshme temperaturash, ku ditën e martë do të zgjohemi me 5-6 gradë më pak”, tha ajo.

Sa i takon ditëve në vijim, Porja tha se nesër do të ketë reshje të pakëta dëbore, ndërsa dy ditë do të jenë dimër.

“Sot kemi reshje dhe vranësira, dhe nesër do të ketë reshje të pakëta. Ndërkohë, kemi dy ditë të ftohta, nesër dhe panesër do të kemi dy ditë dimri, pastaj sërish mot pranveror”, tha meteorologia.

Ajo gjithashtu theksoi se pikëpyetje për dëbore ka vetëm fundi i marsit, por edhe 10 ditëshi i parë i prillit./albeu.com