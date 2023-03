“Janë të gjitha gënjeshtra!” Nga çfarë po fshihet Putin, dyshime se nuk ishte vërtet në Mariupol

Vizita e presidentit rus Vladimir Putin në Mariupol, qytet ukrainas i pushtuar nga Rusia, ngjalli habi dhe debate të shumta për mënyrën si u realizua.

Sky News doli me Robert Service, profesor emeritus i historisë ruse në Kolegjin St Antony, Universiteti i Oksfordit.

Duke folur për kohën e Vladimir Putin në Mariupol dje, ai tha se gjithçka mund të mos jetë ashtu siç dukej.

Profesori tha se ka disa dyshime nëse vërtet Putin ishte në qytet, duke shtuar se mund të kishte qenë një sozi.

Duke parë pamjet e vizitës, ai tha: “Epo shikoni krahun e tij të djathtë, i cili zakonisht nuk lëviz shumë – po lëviz shumë në filmat e lajmeve. Dhe ka pasur spekulime se e gjithë kjo është një sajim. Tjetër gjë është se ai do të duhej të kthehej shumë shpejt në Moskë për të bërë gjithçka që ka bërë sot.”

E hëna e Putin ka përfshirë adresimin në një takim të Ministrisë së Punëve të Brendshme me një fjalim të gjatë dhe kalimin e kohës me presidentin vizitues kinez.

Në pamjet televizive nga vizita gjatë fundjavës, një grua bërtet “Janë të gjitha gënjeshtra, të gjitha janë vetëm për shfaqje” nga dritarja ndërsa ai foli me banorët e një blloku apartamentesh të rindërtuar.

On the video of Putin speaking to residents of occupied Mariupol, a scream can be heard in the background: “It’s not true! It’s all for show!”

One of the Russian news agencies cut this moment out, another one didn’t. pic.twitter.com/LCkWnKzTFf

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) March 20, 2023