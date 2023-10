Izraeli gati ushtrinë, SHBA alarm të kuq për qindra miliona amerikanë: Bëhuni gati..!

Departamenti Amerikan i Shtetit këshillon të gjithë amerikanët që të jenë vigjilentë ndaj çdo incidenti tensioni dhe dhune që mund t’i shqetësojë ata.

Alarmi vjen pas konfliktit Izrael-Hamas dhe shpërthimit të protestave në mbarë botën në mbështetje të palestinezëve. Gjithashtu dhe për shkak se Izraeli e ka bërë ushtrinë gati.

Direktiva ka të bëjë me të gjitha vendet e botës.

Worldwide Caution: Due to increased tensions in various locations around the world, the potential for terrorist attacks, demonstrations or violent actions against U.S. citizens and interests, the Department of State @StateDept advises U.S. citizens overseas to exercise increased… pic.twitter.com/waIpqmWu2m

— Travel – State Dept (@TravelGov) October 19, 2023