Iu vu tritol në servisin e makinave, flet pronari: Dëgjuam shpërthim të fuqishëm, u tremb vajza, kamerat kanë kapur autorët

Pak pas mesnate në një shpërthim me tritol është dëgjuar në Shëngjin. Tritoli i është vënë servisit të makinave të Klaudio Mëhillit. Ky i fundit ka deklaruar për mediat se shtëpia e tij ndodhet sipër servisit dhe nga shpërthimi i fuqishëm i është trembur dhe vajza.

Ai gjithashtu u shpreh se kamerat e sigurisë kanë fiksuar autorët, ndërsa deklaroi se nuk ka konflikte me askënd.

“Shpërthimi ishte i fuqishëm dhe u tronditem të gjithë ndërsa vajza e vogël u tremb shumë. Ne moment dolëm e gjithë familja jashtë dhe pamë xhamat e thyer te objektit” tha Mëhilli.

Kamera e një objekti ka arritur të kap autorët të cilët janë dy persona të cilët afrohen me një motor dhe me skafantë. Pasi vendosin eksplozivin ata largohen me shpejtësi dhe disa sekonda më pas shihet shpërthimi.