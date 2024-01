Iu refuzua kërkesa për azil, hetuesit i përgjojnë postën të riut shqiptarë dhe e vënë nën akuzë

Një azilkërkues i dështuar shqiptar organizoi të dërgonte dokumente të rreme identiteti greke në adresën e shtëpisë së tij në Qarkun Durham në një përpjekje të paligjshme për të gjetur punë.

Gjykata e Durham Crown dëgjoi se Julian Çela, shtetas shqiptar, erdhi në Mbretërinë e Bashkuar në nëntor 2021 dhe paraqiti një kërkesë për azil. Timothy Jacobs, procedues, tha se teksa u arratis nga adresa ku ishte vendosur nga autoritetet e imigracionit ndërsa po shqyrtohej kërkesa për azil, hetimet vazhduan. Zoti Jacobs tha se oficerët e Forcave Kufitare përgjuan një paketë postare, të dërguar nga kryeqyteti grek Athina dhe drejtuar “Niko Vasili” në një adresë me një kod postar në Hartlepool.

Nga ekzaminimi i asaj pakete u zbulua se ajo përmbante një leje drejtimi dhe pasaportë greke në emër të Niko Vasilit, plus një pasaportë tjetër me një emër tjetër grek. Pakoja u rivulos dhe u postua në vazhdim, duke mbërritur në adresën ku jetonte Cela, në Fourth Street, Blackhall, County Durham, më 27 nëntor. Çela u arrestua menjëherë dhe i dha emrin “Niko Vasilit” para se të dilte në dritë identiteti i tij i vërtetë.

Z. Jacobs tha se fotografitë në dokumentet e rreme që pretendohet të jenë “Vasili” ishin ato të të pandehurit. Pas arrestimit të tij u kontrollua adresa dhe u gjetën dokumente të tjera të rreme identiteti greke, me fotografi të tij. Kur u intervistua më pas, Cela mohoi të kishte njohuri për dokumentet false.

Por, në seancën e 21 dhjetorit për pranimin e fajësisë, në gjykatë, duke u paraqitur përmes video-lidhjes nga HMP Durham aty pranë, ku ishte në paraburgim që nga akuza, i pandehuri 23-vjeçar pranoi dy akuza për posedim të dokumenteve të identitetit me qëllime të paligjshme. Kur çështja u kthye përpara gjykatës për dënim të premten (5 janar), seancës iu tha se përfaqësuesit e Home Office ishin të pranishëm në galerinë publike për të vëzhguar procedurat.

Martin Scarborough, avokat, tha se pasi mbërriti në Mbretërinë e Bashkuar në nëntor 2021, i pandehuri kishte qëndruar në Birmingham dhe Liverpool, por ishte vetëm në adresën e Blackhall për rreth gjashtë javë përpara se të arrestohej. Z. Scarborough tha se për shkak të statusit të tij të imigracionit ishte e vështirë për Celën të gjente punë legjitime në këtë vend.

Gjykatësi Jo Kidd tha se sapo i pandehuri u arratis nga adresa që i ishte caktuar fillimisht, ai po qëndronte në mënyrë të paligjshme në MB pasi kërkesa e tij u hodh poshtë. “Ju keni marrë një vendim të qëllimshëm për të kërkuar dokumentacion të rremë identiteti nga Greqia. Ju e dinit se nuk kishit të drejtë ligjore të jeni në MB. “Ju kërkuat dokumentacion në dy emra të ndryshëm dhe, më thanë, qëllimi ishte të siguronit atë dokumentacion të rremë që të mund të punësoheshit”.

Gjyqtarja Kidd tha se do të kishte vendosur një dënim 16-mujor pas gjyqit, por ajo e reduktoi atë në 12 muaj për të pasqyruar pranimin e tij fajtor në paraqitjen e parë në gjykatën e kurorës. Ajo tha se pas lirimit të tij në mes të dënimit do të dëbohet automatikisht dhe do të riatdhesohej në Shqipëri.