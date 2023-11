Ishin rrugës për në Kosovë, futbollistët e Izraelit përballen me një sulm raketash (VIDEO)

Ndeshja e prapambetur mes Kosovës dhe Izraelit e vlefshme për eleminintoret e kampinatit europian Gjermani 2024 do të luhet këtë të diel në Prishtinë.

Por gjatë rrugës për në aeroport, para se të niseshin drejt Kosovës, futbollistëve të Izraelit ju ka ndodhur një surprizë aspak e këndshme pasi janë gjendur në një sulm raketash.

Fatmirësisht nuk ka patur asnjë futbollist të lënduar.

Nothing will stop us on our way to Euro 2024❗❗❗ pic.twitter.com/P51OLX6O2i

— ISRAEL FA (@ISRAELFA) November 10, 2023