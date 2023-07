Ish e dashura e refuzoi, 22-vjeçari e varros të gjallë

Një ngjarje e rëndë ka ndodhur në Australi. Një 22-vjeçar akuzohet për vrasjen e ish të dashurës së tij.

Tarikjot Singh e lidhi me shirit para se ta varroste të gjallë studenten 21-vjeçare të infermierisë Jasmeen Kaur.

Në Gjykatë u tha se Singh e kishte vrarë ish të dashurën për tu hakmarrë pasi kjo e fundit e refuzoi.

Trupi i Kaur u gjet i varrosur në një gropë të cekët në Moralana Creek në mes të veriut të SA.

Ajo u gjet me duar të lidhura pas shpine me një lidhëse kablloje dhe me këmbë të lidhura me shirit dhe kabllo së bashku.

Sighn u deklarua fajtor dhe u dënua me burgim të përjetshëm./Albeu.com/