Irlanda e Veriut fiton me përmbysje, Kosova dorëzohet në minutat e fundit (VIDEO)

Kosova e pafat. Dardanët kanë zhvilluar një ndeshje të mjaft të mirë në transfertë kundër Irlandës së Veriut edhe pse rezulati është gënjeshtër.

Pas një pjese të parë pa gola me Kosovën që sulmoi disa herë portën kundërshtare, goli do të vinte vetëm në pjesën e dytë me Muriqin i cili realizoi një supergol në minutën e 58′.

Kur u mendua se Kosova do shkonte drejt 3 pikëve, një gabim në mbrtoje i kushtoi shumë teksa Whyte barazoi në minutën e 82′.