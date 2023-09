iPhone 15 lançohet sot, çmimi dhe risitë e reja

Apple sot do të zbulojë të rejat më të fundit në linjën e saj të iPhone, ndërsa gjigandi i teknologjisë përmirëson smartfonin e tij kryesor.

Kompania amerikane do të lacojnw sot iPhone 15 dhe iPhone 15 Pro të ri, duke përditësuar celularët iPhone 14 të vitit të kaluar. Gjithashtu pritet të përmirësojë linjën e saj Apple Watch.

Prodhuesi i iPhone do të presë ngjarjen e saj të lançimit, të quajtur “Wonderlust”, në Teatrin Steve Jobs në Apple Park në Kaliforni.

Ngjarja vjen në një moment kyç për Apple pasi kërkesa globale për smartfonë të rinj bie në pikën më të ulët në një dekadë. Apple gjithashtu është përballur me rënien më të gjatë të shitjeve të smartfonëve që nga viti 2016, pasi të ardhurat e iPhone ranë gjatë verës.

Cilat janë veçoritë më të mira të reja të iPhone 15?

iPhone 15 i ri ka të ngjarë të jetë një përmirësim modest në krahasim me gjeneratat e mëparshme të iPhone, i cili u prezantua për herë të parë në vitin 2007, megjithëse të katër modelet do të kenë ndryshime në krahasim me linjën e iPhone 14.

Ndërsa prodhuesit rivalë të telefonave kanë rikthyer sensorët e gjurmëve të gishtërinjve duke i futur ato në ekranin e telefonit ose në pjesën e pasme të telefonit, Apple nuk pritet të ndjekë shembullin.

Sa do të kushtojë iPhone 15?

Nuk e dimë ende se sa do të kushtojë iPhone i ri, por të gjitha shenjat sugjerojnë se mund të bëhet pak më i shtrenjtë. iPhone 14 aktual kushtonte 849 £, ndërsa modeli i tij iPhone 14 Pro filloi me 1,099 £. Këto çmime u bënë tituj vitin e kaluar pasi inflacioni rriti çmimin e telefonave të rinj të Apple. iPhone 14 Pro u hodh me 150 £ në krahasim me ekuivalentin e tij iPhone 13 Pro, ndërsa i zakonshëm 14 ishte 70 £ më i shtrenjtë.

Analistët në Barclays presin që linja e iPhone 15 të vijë me një çmim më të lartë – rreth 100 dollarë më shumë për iPhone 15 Pro dhe midis 100 deri në 200 dollarë më shumë për iPhone15 Pro Max. Mbetet për t’u parë nëse inflacioni do ta ketë rritur më tej çmimin.