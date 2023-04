Intelingjenca Artificiale ndihmon shkencëtarët, imazhet nga hapësira tashmë më të qarta

Imazhet e kapura nga teleskopët me bazë tokësore duken të paqarta për shkak të atmosferës së Tokës dhe një ekip shkencëtarësh përdori një algoritëm të inteligjencës artificiale që heq turbullimin dhe ofron imazhe më të sakta. Rezultatet e hulumtimit janë publikuar në revistën Monthly Notices të Shoqërisë Mbretërore Astronomike.

Edhe imazhet e marra nga teleskopët më të mirë me bazë tokësore mjegullohen nga ndryshimi i xhepave të ajrit të atmosferës dhe kjo turbullim mund të çojë në matje të pasakta.

Shkencëtarët nga Universiteti Northwestern në SHBA dhe Universiteti Tsinghua në Kinë kanë prezantuar një strategji të re për të rregulluar problemin. Ata përshtatën një algoritëm të vizionit të makinës që përdoret zakonisht për të mprehur fotografitë për të përmirësuar mjegullimin në imazhet e marra nga teleskopët me bazë tokësore. Ata gjithashtu trajnuan algoritmin mbi të dhënat e simuluara për t’u përshtatur me parametrat e imazhit të Observatorit Vera C. Rubin në Kili, në mënyrë që kur të hapet vitin e ardhshëm, instrumenti të jetë drejtpërdrejt i pajtueshëm. Mjeti funksionon më shpejt dhe prodhon imazhe më realiste sesa teknologjitë aktuale. Duke e përdorur atë, imazhet kishin 38.6% më pak gabime sesa metodat klasike të mjegullimit dhe 7.4% më pak gabime se metodat moderne.

“Duke pastruar imazhet në mënyrën e duhur, ne mund të marrim të dhëna më të sakta. Algoritmi heq atmosferën në mënyrë llogaritëse duke i lejuar fizikanët të marrin matje më të mira shkencore. Në fund të ditës, imazhet duken gjithashtu më mirë”, thotë Emma Alexander, asistente profesore e shkencave kompjuterike në Universitetin Northwestern dhe një nga autorët e studimit.