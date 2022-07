Importet e ushqimeve u rritën me 22% në periudhën 2017-2020, thellohet deficiti tregtar

Përkundrejt rritjes së prodhimit bujqësor vendas nga njëra anë dhe tkurrjes së popullsisë nga ana tjetër, importet e ushqimeve nga jashtë vendit po rriten me ritme të shpejta.

Sipas të dhënave të INSTAT, në pesë vitet e fundit importet e grupit të produkteve ushqimorë janë rritur 22%, duke arritur në 95.7 miliardë lekë në vitin 2021 nga 78 miliardë lekë që ishin në vitin 2015. Rritja më e fortë ndodhi gjatë vitit të kaluar, ku importet e produkteve ushqimore të ndikuara edhe nga rritja e çmimeve në tregjet ndërkombëtare pësoi rritje me 13.6% brenda vitit.

Nga ana tjetër rritje të larta pësuan edhe eksportet e produkteve të ushqimore me rreth 45%, duke arritur në 35.6 miliardë lekë në vitin 2021 nga 24.4 miliardë lekë në vitin 2017. Mirëpo, për shkak të bazës së ulët të eksporteve, rritja ka qenë e pamjaftueshme për të mbuluar hendekun ende të lartë.

Vitin e kaluar, importet e ushqimeve ishin gati tre herë më të larta se importet. Për shkak të kësaj ecurie, deficiti tregtar me jashtë për ushqimet u thellua më tej në vitin 2021, duke arritur ne -60 miliardë lekë me një zgjerim gati 12 % në krahasim me vitin 2017.

Të dhënat mbi tregtinë e ushqimeve tregojnë se bujqësia shqiptare është ende larg maturimit dhe ende ka hapësira të mëdha në treg për zëvendësimin e produkteve të importit.

Por, duke parë zhvillimet në sektor pritet të që importet të vijnë në rritje sidomos në produktet blegtoralë, mish dhe bulmet.

Braktisja e zonave rurale sidomos mosha të reja po bën që numri i bagëtive të reduktohet me shpejtësi sidomos fermat e vogla me një dhe dy krerë. Kjo situatë ka sjellë rënie të gjithë sektorit të blegtorisë edhe në nënproduktet e tjera të mishit dhe qumështit.

Sipas të dhënave të INSTAT që u publikuar sot në vitin 2021 numri i gjedhëve shënoi rënie ,me 7.25 ose 26 krerë lopë më pak se në vitin 2020. Gjithashtu numri i deleve ra me 5% dhe i pulave me 3.2%. Numri i dhive qëndroi thuajse në vendnumëro, teksa iu pa një rritje e numrit të koshereve me 10%.

Të dhënat e tregtisë së jashtme tregojnë se gjatë 5-mujorit të parë 2021, importet e bulmetrave dhe vezëve shënuan rritje vjetore me 18%. Rritja ishte më e fortë në muajin maj, pasi rritja e sasive mujore të importit të bulmetrave shënoi rritje vjetore me 42% (shih grafikun bashkëngjitur).

Menaxherët në fabrikat e përpunimit të qumështit shpjeguan për një prirje të rritjes së furnizimeve me lëndë të parë nga importi për shkak se në tregun vendas ka mungesa të furnizimit, por edhe për faktin se çmimi i qumështit të përpunuar nga tregjet e Serbisë është më i lirë prodhimet e fermerëve. / Monitor