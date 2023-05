“Ikni ose do hani plumbin”, reagon policia e Durrësit pas deklaratës së FRPD: Askush nuk denoncoi

Policia ka reaguar lidhur me pretendimet e opozitës, për kërcënimin e anëtarëve të FRPD-së që ishin duke shpërndarë fletëpalosje në mbështetje të koalicionit “Bashkë Fitojmë” për Bashkinë e Durrësit, Igli Carës.

Në lidhje me këtë policia sqaron se kandidati për kryetar bashkie i koalicionit “Bashkë Fitojmë”, ka njoftuar me telefon se rreth orës 13:00, në një lagje në Sukth, Durrës, një grup prej 6-7 personash kishin qenë në këtë lagje, me një automjet me logo të koalicionit “Bashkë Fitojmë” dhe sipas tyre, dy shtetas që drejtonin dy automjete, i kishin kërcënuar me fjalë që të largoheshin nga lagjja.

Në këto kushte është ftuar për të bërë kallëzim, por që askush nuk ka bërë kallëzim.

Pas informacioneve të marra, është bërë identifikimi dhe shoqërimi në Komisariatin e Policisë Durrës, i dy personave, konkretisht shtetasve F. T., 25 vjeç dhe A. M., 31 vjeç, banues në Sukth, të cilët kanë deklaruar se nuk kanë kërcënuar njeri, por kanë debatuar me personat që të mos futnin postera dhe fletushka poshtë banesave të tyre apo t’i hidhnin ato në rrugë.

Njoftimi

Reagim i Drejtorisë Vendore të Policisë Durrës.

Në lidhje me deklaratën e bërë në media, nga kryetari i degës së FRPD në Durrës, sqarojmë opinonin publik se:

Në këto kushte është ftuar për të bërë kallëzim, kandidati për kryetar bashkie i koalicionit "Bashkë Fitojmë", por deri në këto momente nuk është paraqitur as ai dhe asnjë shtetas tjetër, për të bërë kallëzim në lidhje me pretendimin e ngritur gjatë telefonatë

Specialistët për Hetimin e Krimeve në Komisariatin e Policisë Durrës, menjëherë pas marrjes së telefonatës, kanë vënë në dijeni prokurorin e gatshëm në Prokurorinë e Durrësit dhe më pas shërbimet e Komisariatit të Policisë Durrës kanë shkuar në adresën e dhënë.

