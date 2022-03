Ikën në hapësirë me ngjyrat verdhë e blu, Rusia mohon mbështetjen e kozmonautëve për Ukrainën

Agjencia ruse e hapësirës, Roscosmos, ka thënë se “Ndonjëherë, e verdha është thjesht e verdhë”, në përgjigje të spekulimeve se kozmonautët e tyre ishin veshur me ngjyrat e flamurit të Ukrainës.

Fotografitë e kozmonautëve rusë me homologët e tyre ndërkombëtarë i tregonin ata të veshur me uniforma të verdha me veshje blu, duke i bërë disa të besojnë se po shfaqnin një demonstrim kundër luftës.

Uniforma standarde ruse është blu e thjeshtë, por kur astronautët u pyetën për rrobat e tyre, njëri u përgjigj: “Ishte radha jonë të zgjidhnim një ngjyrë… dhe kishim grumbulluar shumë pëlhurë të verdhë”./albeu.com