Astronautët rusë shkojnë në hapësirë veshur me ngjyrat e Ukrainës (VIDEO)

Kozmonautët rusë kanë mbërritur në Stacionin Ndërkombëtar të Hapësirës të veshur me ngjyra ukrainase.

Tre astronautë ishin të ardhurit e parë të rinj që kur Rusia sulmoi fqinjin e saj lindor muajin e kaluar.

Ata u pritën ngrohtësisht në bord, duke u përqafuar dhe përshëndetur ekuipazhin e tyre amerikan, rus dhe gjerman.

ISS është një projekt i përbashkët midis Rusisë, Amerikës, Kanadasë, Japonisë dhe disa vendeve evropiane.

Ai udhëhiqet nga një partneritet SHBA-Rusi që ka vazhduar për dy dekada megjithë tensionet e luhatshme midis dy fuqive botërore.

Kozmonautët rusë Denis Matveyev, Oleg Artemyev dhe Sergey Korsakov u ankoruan në ISS pas një fluturimi tre orësh që shpërtheu nga një objekt në pronësi ruse në Kazakistan.

“Urime për ankorimin e suksesshëm”, tha një zë nga kontrolli i misionit të Rusisë pak çaste më vonë.

Disa orë më vonë, dy grupe kapele u hapën dhe tre astronautët e buzëqeshur lundruan në stacionin hapësinor një nga një të veshur me kostume hapësinore të verdha me nuanca blu.

Uniforma ruse standarde është blu e thjeshtë dhe të paktën një nga astronautët është parë duke e veshur këtë para se të ngrihej.

Tre rusët do të nisin një mision shkencor në ISS që do të zgjasë pak më shumë se gjashtë muaj. Ata do të zëvendësojnë tre anëtarët aktualë të ekuipazhit, të cilët janë planifikuar të fluturojnë përsëri në Tokë më 30 mars./albeu.com