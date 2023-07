I riu vodhi dy makina brenda ditës, i përplasi dhe u arratis nga spitali, çfarë ndodhi dje në Tiranë

Një ngjarje e pazakontë ndodhi dje në Tiranë me policinë që u vu në ndjekje të një 32-vjeçari, i cili vodhi dy makina brenda ditës, me të cilat u përfshi edhe në aksident.

Uniformat blu bëjnë me dije se i riu, i cili dyshohet të jetë me probleme të shëndetit mendor u aksidentua dje me makinë rreth orës 13:30 te ish-Uzina e Autotraktorëve.

Pas marrjes së njoftimit shërbimet e Policisë si dhe të urgjencës, kanë kaluar menjëherë në vendngjarje dhe kanë dërguar në spital për ndihmë mjekësore 32-vjeçarin, Florjan Fejza.

Pas verifikimit të automjetit tip “Volkswagen”, të përfshirë në aksident, ka rezultuar se ky automjet, ishte vjedhur disa minuta më parë, në Fushë-Farkë.

I riu pasi ka marrë ndihmën mjekësore në spital, pas disa minutash është larguar nga spitali. Në momentin që është larguar, në parkingun e spitalit, ka vjedhur një automjet tjetër tip “Ford”.

Shërbimet e Komisariatit të Policisë Nr. 3, të Komisariatit Nr. 4, të Forcës së Posaçme “Shqiponja” dhe shërbimet e Qarkullimit Rrugor, janë vënë në ndjekje të tij. Gjatë tentativës për t’u larguar, në autostradën Tiranë-Durrës, shtetasi F. F., ka humbur kontrollin mbi drejtimin e mjetit, dhe si pasojë automjeti është përplasur me disa automjete të tjera.

