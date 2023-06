I nxehti afrikan pushton Shqipërinë, temperatura përvëluese ditën e enjte

Edhe për ditën e Enjte vendi ynë do të vijojë të jetë nën ndikimin e masave ajrore të qëndrueshme të thata dhe të nxehta.

Moti parashikohet i kthjellët por nuk do të mungojnë edhe vranësirat kalimtare kryesisht në relievet malore në lindje. Këto vranësira do të shoqërohen me reshje shiu të izoluara dhe të dobta.

Era do të fryjë me drejtim verilindje – veriperëndim me shpejtësi mesatare 1-5m/s ndërsa përgjatë vijës bregdetare dhe lugina era hera-herës me shpejtësi 6-8m/s.

Temperaturat parashikohen

në zonat malore 17 deri 32°C

në zonat e ulëta 18 deri 36°C

në zonat bregdetare 20 deri 33°C