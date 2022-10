I mori jetën partneres me çekiç, shqiptari shfaqet i penduar para gjykatës

27-vjeçari shqiptar Avni Meçja, i cili akuzohet për vrasjen e parteres së tij rumunes Alexandra Elena Mocanu, 35 vjeç, ka dalë sot para gjykatës në Bolzano.

Siç u konstatua nga autopsia, Meçja i shkaktoi dy goditje me çekiç gruas në trup.

“Meçja është mirë edhe pse padyshim është shumë i sprovuar dhe i penduar”, tha avokati i tij Massimo Dal Ben.

Meçja me siguri tani do të transferohet nga Bolzano në burgun e Trentos. Gjatë marrjes në pyetje në prokurori një natë tjetër, ai kishte dhënë një rrëfim të gjerë duke rindërtuar dinamikën e fakteve. Krimi do të kishte qenë kulmi i një “përshkallëzimi të një marrëdhënie konfliktuale të lidhur edhe me xhelozinë”, kështu tha avokati i tij.

Dal Ben theksoi se klienti i tij “u kthye menjëherë nga Shqipëria, dhe rrëfeu”. Gjithsesi, pritet një gjykim në Gjykatën e Asamblesë.

Avokati kujtoi më pas se Aleksandra, në atë kohë, pas incidentit të parë të keqtrajtimit, “e kishte tërhequr denoncimin, sepse e kishte falur”, por se procedimi vazhdoi sipas detyrës zyrtare.