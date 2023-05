I martuar me policen britanike, dënohet me 18 vite burg bosi shqiptar i drogës në Angli, Julian Agalliu

Drejtësia britanike ka dënuar me 18 vite burgim 47-vjeçarin shqiptar, Julian Agalliu.

Agalliu akuzohet se ka trafikuar kokainë dhe kanabis në sasi të mëdha. Agalliu është i martuar me Rasvinder Agalliu, e cila për 15 vite ka shërbyer si oficere policie në Metropolitan Police të Londrës.

Rasvinder Agalliu, një ish-mbretëreshë bukurie, u përjashtua nga forcat policore pasi i shoqi u arrestua. Por përpara hetuesve, ajo ka deklaruar se nuk dinte asgjë për aktivitetin e të shoqit. Edhe pse jetonin në një shtëpi milionerësh dhe i shoqi ishte i fiksuar pas markës Luis Vuitton dhe kishte një Audi me vlerë 70 mijë sterlina, e shoqja tha se ai fitonte mirë pasi ishte kuzhinier i një ekipi futbolli.

Por provat e gjetura faktuan se shqiptari ishte një tregtar i madh droge që përdorte aplikacionin Encrochat për të tregtuar kokainë dhe kanabis.

Hetusit gjatë vëzhgimeve kishin konstatuar ish policen me një makinë ‘Audi’ me vlerë 70,000 paund, me veshje e aksesorë markash të shtrenjta dhe prova të tjera të stilit të jetesës së një milioneri, të cilat nuk përputheshin me pagën që ajo merrte si punonjës policie.

Aplikacioni i ngjashëm me atë që Julian Agalliu përdorte u zbërthye dhe u zbuluan mesazhe që i referoheshin marrëveshjeve për pako me peshë 100 kg kokainë të transformuara si marka Hublot.

Në qershor të vitit 2020 policia kreu një kontroll banesës së çiftit ku u gjetën kokainë, peshore digjitale dhe më shumë se 15,000 paund.

Në atë kohë avokati i ish-policisë pretendonte se ata jetonin të ndarë dhe së kokainën e cila u gjet në banesë mund të ishte vendosur nga dikush gjatë një feste./albeu.com/