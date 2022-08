I martohej nipi, momenti kur gjyshja shqiptare qëllon me armë në mes të dasmës (VIDEO)

Një gjyshe shqiptare ka shprehur lumturinë e saj sepse i martohej nipi duke qëlluar me armë në mes të dasmës.

Pamjet e publikuara nga KlanKosova tregojnë se si gjyshja e djalit që po martohej ka nxjerrë pistoletën dhe ka qëlluar në ajër në mes të lokalit.

Ngjitur me të, është një tjetër e moshuar që kërcen me shami në dorë. Brenda në restorant ka edhe shumë njerëz të tjerë, por asnjë nuk ka mbetur i lënduar si pasojë e të shtënave me armë.