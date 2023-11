I ftohti polar “pushton” Shqipërinë në fundjavë, ulen temperaturat, vendi mbulohet nga bora! Po Tirana do të zbardhet?

Fundjava pritet të ketë reshje shiu, borë dhe rënie të ndjeshme të temperaturave.

Masat ajrore të ftohta me origjinë polare do të sjellin për ditën e shtunë mot të vranët me reshje shiu e bore.

Reshjet e shiut do të jenë të herëpashershme me intensitet mesatar dhe lokalisht deri të lartë në formën e shtrëngatave, të shoqëruara me shkarkesa elektrike.

Në zonat malore, në verilindje në lartësin mbi 200 metra dhe në pjesën tjetër të vendit në lartësin mbi 700-800 metra, reshjet do të jenë në formën e dëborës. Në verilindje reshjet e borës parashikohen të jenë edhe në formën e stuhive të borës.

Por duke filluar nga orët e mbrëmjes së ditës së shtunë, presim një përmirësim gradual të kushteve meteorologjike, ku reshjet e shiut dhe të borës do të humbasin intensitet dhe territor.

Dita e diel parashikohet të ketë mot kryesisht të kthjellët, por të ftohtë.

Era do të jetë kryesiht nga veriperëndimi me shpejtësi mesatare deri në 8m/sek, e cila hera-herës fiton shpejtësi deri në 16m/sek.