I dhuroi Kupën e Botës Spanjës, pas finales futbollistja mëson vdekjen e babait

Olga Carmona ishte padyshim fytyra e finales së madhe të Kupës së Botës për femra teksa shënoi golin e fitores që i dha Furias Rojas trofeun kundër Anglisë.

Megjithatë, kapitenja 23-vjeçare e skuadrës spanjolle, teksa garonte në finalen e madhe, nuk e dinte që babai i saj kishte ndërruar jetë.

Babai i mbrojtëses së majtë Real Madridit dhe Kombëtares së Spanjës, vuante nga një sëmundje e gjatë, dha frymën të premten.

Vetë Carmona në një postim që ka shkruar pas fitimit të trofeut: “Dhe pa e ditur, unë kisha yllin tim para se të fillonte ndeshja. E di që më ke dhënë forcën për të arritur diçka unike. E di që më ke parë sonte dhe se je krenare për mua. U prefsh ne paqe babi”.

Y sin saberlo tenía mi Estrella antes de que empezase el partido. Sé que me has dado la fuerza para conseguir algo único. Sé que me has estado viendo esta noche y que estás orgulloso de mí. Descansa en paz, papá 🌟❤️‍🩹 pic.twitter.com/Uby0mteZQ3

— Olga Carmona (@7olgacarmona) August 20, 2023