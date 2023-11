Horror në SHBA, nëna përplas foshnjën 2-muajshe në trotuar dhe e vret, dënohet me burgim të përjetshëm

SHBA– Një nënë e cila ka rrëfyer se e ka përplasur vazhdimisht vajzën e saj në beton është dënuar me burgim të përjetshëm pa mundësi lirimi me kusht për vrasjen e saj.

Makaylia Jolley, 21 vjeç, nga Misisipi, SHBA, kapi vajzën e saj dy muajshe Khalysie “nga kyçet e këmbëve, e përplasi në trotuar disa herë dhe më pas e braktisi”, tha ndihmësprokurorja e qarkut Kathryn Newman.

Incidenti i jashtëzakonshëm i abuzimit të kthyer në vrasje ndodhi në Pearl City më 12 maj 2022, me dëshmitarët që i thanë policisë se fëmija ishte lënë i braktisur në rrugë.

