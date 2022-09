Ambasadorët amerikanë mirëpresin zbatimin e marrëveshjes për dokumentet

Ambasadorët amerikanë në Kosovë dhe Serbi, Jeffrey Hovenier dhe Christopher Hill, e kanë mirëpritur zbatimin e marrëveshjes mes Kosovës dhe Serbisë për dokumentet për hyrje/dalje.

Kjo marrëveshje mes dy vendeve është arritur nën ndërmjetësim të Bashkimit Evropian më 27 gusht.

Sipas saj, Kosova dhe Serbia janë pajtuar për të hequr dokumentet shtesë, kur qytetarët të hyjnë në territorin e njëra-tjetrës.

Ambasadori Hovenier ka thënë se liria e lëvizjes është thelbësore për normalizim të marrëdhënieve, që ka në qendër njohjen reciproke.

“Mezi pres të shoh përparim në çështjet tjera në muajt vijues”, ka thënë ai përmes një postimi në Twitter.

Welcome the smooth start to implementation of the EU-facilitated agreement on entry/exit documents. Freedom of movement is essential to normalization of relations centered on mutual recognition for 🇽🇰 & 🇷🇸. Looking forward to seeing progress on other issues in the coming months.

— Ambassador Jeff Hovenier (@USAmbKosovo) September 1, 2022