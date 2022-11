Horoskopi javor nga Paolo Fox: Zbuloni si do të jenë ditët në vijim për secilën shenjë

Dashi

Bisedat dhe takimet do të shtohen këto ditë. Kujdes nga keqkuptimet. Gjithçka do të sillet rreth projekteve inovative. Do të ndieni se njerëzit që synon puna juaj nuk e vlerësojnë mjaftueshëm ofertën tuaj. Është koha për të shtuar numrin e aktiviteteve dhe takimeve me të tjerët. Do të keni një ditë të veçantë për të ruajtur origjinalitetin tuaj në projekte të ndryshme dhe shumë sugjestive. Keni nevojë që të tjerët të njohin vlerën tuaj. Nëse po, do të jeni një person me fat.

Demi

Do të jeni në gjendje të manifestoni shumë vitalitet dhe veprim, por takimet dhe ndërveprimet tuaja duhet të jenë më të qeta. Ju duhet të mendoni për atë që ju nevojitet dhe të mësoni se si ta merrni atë. Është e rëndësishme t’i kushtoni vëmendje asaj që dëshironi dhe të ndërmerrni hapat e duhur për të arritur atje. Duhet të organizoni projektet tuaja në mënyrë reale dhe të realizoni atë që keni planifikuar.

Binjakët

Do të jetë një kohë shumë efektive dhe e përshtatshme për të sqaruar veten se ku po shkoni dhe si të arrini atë që doni. Është një ditë me fat për të marrë burimet që do t’ju çojnë drejt qëllimeve tuaja. Kjo është një kohë e veçantë për të qëndruar afër të tjerëve. Në këtë periudhë do të gjeni momentin pozitiv për të arritur qëllimet e ëndrrave. Kushtojini vëmendje dhe përqendrohuni.

Gaforrja

Do t’ju duhet të udhëhiqeni nga perceptimi i brendshëm, pasi është e kotë të përdorni forcë ose të shkoni kundër të tjerëve. Do ta keni të vështirë të arrini marrëveshje me të tjerët dhe/ose me partnerin tuaj. Është koha të ndiqni instinktet dhe intuitën tuaj. Do të jetë një kohë ideale për t’u marrë vesh me të tjerët. Shmangni lëvizjen në drejtim të kundërt. Është një ditë kur duhet të ndieni besimin për të rënë dakord me të tjerët dhe partnerin tuaj për çështje të rëndësishme.

Luani

Talenti juaj do të shërbejë për të treguar atributet tuaja dhe për të ndihmuar njerëzit që kanë nevojë për ju. Kini kujdes se çfarë shprehni pasi mund të përdorni një ton dhe mënyrë të gabuar që do të çojë në keqkuptime. Është një ditë në të cilën duhet të vini veten në vendin e të tjerëve dhe në këtë mënyrë do të dini si të veproni në përputhje me rrethanat. Do të jeni në gjendje të ruani ndjeshmërinë tuaj me të tjerët dhe do të ndiheni të përmbushur.

Virgjëresha

Ndërveprimet me të tjerët duhet të jenë të qeta dhe të shmangin debatet veçanërisht me familjen. Fati do t’ju shoqërojë në qëllimet tuaja për sa kohë të veproni largpamës dhe të kujdesshëm.

Peshorja

Fati juaj i madh do të jetë të përdorni mirësinë dhe simpatinë tuaj në ndryshimet e papritura që do të shfaqen. Qëllimet do të jenë të suksesshme nëse i vlerësoni me mënyrën tuaj të të qenit të ekuilibruar dhe të drejtë, duke theksuar shpresat tuaja. Kjo është një kohë kur ju duhet të përdorni hirin dhe ndjeshmërinë tuaj natyrore. Sot është një ditë për të përmbushur qëllimet tuaja, falë zgjuarsisë dhe inteligjencës suaj.

Akrepi

Mirësia dhe dashuria që tregoni ndaj të tjerëve do të jenë çelësat e kësaj dite, kryesisht në planet dhe synimet që keni në këtë kohë. Ekstremet nuk çojnë askund. Do t’i përkushtoheni plotësisht projekteve dhe qëllimeve tuaja të rëndësishme.

Shigjetari

Nëse qëndroni të qetë dhe shmangni tensionin dhe nxitimin, mund t’u përkushtoheni projekteve që kishit planifikuar. Fati do t’ju shoqërojë.

Bricjapi

Qëllimet tuaja kanë nevojë për një transformim rrënjësor. Kjo është arsyeja pse ju duhet t’i qaseni çështjeve që lidhen me njerëzit e afërt me ndjeshmëri dhe vetëmohim. Shmangni polemikat në mënyrën se si shpreheni.

Ujori

Mund të ndryshojnë qëllimet tuaja ose mënyrën se si e bëni profesionin tuaj. Tensionet nuk ju favorizojnë; rekomandohet relaksimi. Duhet të shmangni marrjen e vendimeve të nxituara pa i zgjidhur ato. Kjo është një kohë për të qëndruar të qetë dhe për të shmangur presionin ose nxitimin në performancat tuaja.

Peshqit

Ju keni mbështetjen e të gjithë yjeve. E vetmja gjë që duhet të qetësoni është mënyra se si u afroheni të tjerëve për të mbajtur një dialog të qetë dhe për t’u dhënë të gjithëve një shans për t’u shprehur.