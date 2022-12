Horoskopi javor 26 dhjetor- 1 janar, shenja që do të marrë lajme të pakëndshme dhe shenja që do të jetë mirë me financat

Dashi

Do t’ju duhet të hiqni dorë nga disa prej shpresave tuaja dhe të shikoni më realisht planet që do të duhet të bëni për fillimin e vitit 2023. Nuk do të ketë asnjë dramë apo ngarkesë në këto gjëra.

Mos u frikësoni nëse ju duhet të ndryshoni disa prej tyre, pasi kjo do t’ju shpëtojë nga humbja ose të futeni në një situatë të vështirë. Gjatë javës do të mërziteni nga një ngjarje e pakëndshme në jetën e një personi që njihet për gabimet, hipokrizinë apo manifestime të tjera të ngjashme. Pavarësisht personalitetit të tij kompleks, ju do të simpatizoni atë që po kalon gjatë kësaj periudhe. Këtë javë do të jeni të ftuar në një takim ose mbledhje që lidhet me një person në rrethin tuaj të miqve. Gjatë kësaj jave mund të krijoni miqësi interesante që do të reflektojnë pozitivisht jo vetëm në jetën tuaj personale, por edhe në jetën e të gjithë familjes.

Kjo javë do të mbahet mend me një ngjarje që lidhet me një burrë të lindur në shenjën e Binjakëve, Peshores ose Ujorit. Një njohje e re do t’ju ndihmojë të realizoni detyrën ose angazhimin tuaj. Mund të mos ndodhë në ditët e para të vitit të ri, por gjërat do të zhvillohen në këtë drejtim. Gjatë kësaj jave, udhëtimet tuaja personale ose kontaktet me njerëz nga një vend tjetër do të kërkojnë vëmendje. Në përgjithësi, gjatë javës kontrolloni me detaje çdo informacion të rëndësishëm dhe mos lejoni lëshime pa dashje. Djemtë dhe vajzat do ta përfundojnë dhe do ta fillojnë vitin e ri në një mënyrë të papritur ose me përvoja të papritura.

Do të keni shumë ngjarje dhe eksperienca në ditët e fundit të 2022-shit dhe fillimin e 2023-shit. Në mënyrë figurative do të kaloni një barrierë, më pas do t’ju vijë diçka e re për të cilën jeni gati. Burrat do të takohen dhe do të ribashkohen me miqtë, duke shijuar atë që kanë arritur gjatë vitit. Do të keni shumë tema të rëndësishme për të diskutuar me ta, si dhe me njerëz nga rrethi juaj i të afërmve apo partnerëve. Për disa prej jush, këto do të jenë ditët kur do të merret një vendim përfundimtar për të ardhmen e një miqësie romantike apo të veçantë.

Demi

Pavarësisht festave dhe humorit, do t’ju duhet të angazhoheni për të zgjidhur problemet që lidhen me një person të dashur. Java mund t’ju befasojë me një lajm të pakëndshëm ose një ngjarje të lidhur me një mashkull. Gjatë këtyre shtatë ditëve, shmangni aktivitetet e rrezikshme dhe sportet ekstreme. Këtë javë do ta keni të vështirë të zbatoni planet që lidhen me punën apo biznesin tuaj, është më shumë një kohë pushimi dhe organizimi i planeve për vitin e ardhshëm. Të ardhurat tuaja mund të jenë më të ulëta, mund t’ju duhet të mungoni në punë ose mund të hasni vështirësi të tjera. Në disa raste është e mundur të vonohen paratë që prisni të merrni nga paga. Telashet e kësaj jave nuk do të jenë aq serioze sa të përbëjnë panik.

Do ndjekin rrjedhën e natyrshme të disa ngjarjeve, ripërshtatjen e disa planeve dhe prioriteteve tuaja. Gjatë javës do të përjetoni një ngjarje emocionale në jetën e një personi të lindur në shenjën e Peshores, Ujorit ose Binjakëve. Djemtë dhe vajzat do të përjetojnë një sërë surprizash në jetën e tyre personale apo shoqërore. Nuk ka gjasa që paratë të jenë problem për ju këto ditë, gjë që nuk do të thotë që ju duhet të shpërdoroni ato që keni. Disa miq do të përpiqen të flasin seriozisht me ju për tema që janë të rëndësishme për ta ose që kanë të bëjnë me ju. Kushtojini vëmendje serioze atyre….

Burrat do të duhet të kryejnë disa punë dhe përgjegjësi financiare ose dokumentare. Marrëdhëniet tuaja me meshkujt e tjerë gjatë javës do të jenë kryesisht biznesi. Gjatë pushimeve, humori juaj do të jetë një përzierje emocionesh pozitive dhe shqetësimesh për gjëra apo njerëz të ndryshëm. Disa prej jush do të jenë të përkushtuar për të zgjedhur një dhuratë për një person të lindur në shenjën e Bricjapit. Dikush mund t’ju befasojë gjatë kësaj periudhe. Konfliktet gjatë kësaj periudhe do të prishin lehtësisht marrëdhëniet dhe planet. Gëzoni me njerëzit që jetoni dhe lumturoni të gjithë ata që shkelin pragun e shtëpisë tuaj!

Binjakët

Do të mësoni gjëra që do t’ju tregojnë gabimet ose keqkuptimet në planet tuaja. Do të keni kohë të mjaftueshme për të bërë rregullimet e nevojshme dhe për të mbrojtur veten nga humbjet, vështirësitë apo komplikimet. Kontrolloni me kujdes informacionin ose sugjerimet që do të merrni nga personat e lindur nën e ujit. Java nuk është aspak një kohë e ndërlikuar apo dramatike për ju, përkundrazi! Mund të prisni të përjetoni shumë gjëra të mira ose surpriza të këndshme. Do të kënaqeni me një ngjarje që lidhet me një person të lindur në shenjën e Virgjëreshës, Bricjapit apo Demit.

Njohjet e reja që do të bëni këtë javë do t’ju takojnë me njerëz të dobishëm dhe interesantë. Gjatë këtyre shtatë ditëve do të planifikoni ose prisni një takim (bisedë) me një përfaqësues të shenjës së Ujori, Binjakët ose Peshores. Do të jeni në gjendje të sqaroni çdo dyshim që ju ka shqetësuar kohët e fundit. Gjatë javës do të ketë një shpenzim të papritur, por urgjent parash në lidhje për një fëmijë ose një person në familjen tuaj. Çështjet tuaja financiare mund të jenë shkak për një tension të shkurtër. Djemtë dhe vajzat do të jenë pjesë e takimeve të ndryshme si në shtëpinë tuaj ashtu edhe në shtëpinë e miqve apo të afërmve. Do të mësoni për një ndryshim të papritur në jetën e një miku tuaj. Vajzat do marrin një vendim të papritur që do të habisë shumë njerëz. Për meshkujt, java sjell më shumë tension në familje, me shumë gjasa për shkak të pritshmërive dhe angazhimeve më të larta lidhur me Vitin e Ri. Problemet e vjetra mund të shkaktojnë emocione të reja. Kostoja e parave do të jetë më e lartë, të ardhurat do të jenë të pasigurta ose do të ketë një vonesë. Mendimet tuaja do të rrotullohen pothuajse vazhdimisht rreth shkaqeve dhe mënyrave për të zgjidhur problemet që nuk dëshironi t’i zvarritni në vitin 2023. Femrat do të kalojnë një kohë më të qetë dhe më të suksesshme, me shfaqjen e mundësive dhe shanseve të ndryshme. Do të kënaqeni me lajmet nga personat e lindur në shenjën e Peshqve, Gaforres apo Akrepit. Jeta juaj e dashurisë do jetë plot ngjyra dhe surprizat në natën e ndërrimit të viteve janë të mundshme nga të dyja palët. Jeni gati të mblidheni ose të angazhoheni në një festë personale në jetën e një personi të lindur nën shenjën e Bricjapit.

Gaforrja

Mund të keni vështirësi ose zhgënjime me planet tuaja për të punuar në një qytet ose vend tjetër, për të bërë biznes me njerëz nga distanca të ndryshme ose për të udhëtuar. Vështirësi mund të lindin edhe për ata, puna e të cilëve lidhet me transportin, logjistikën, komunikimin, internetin dhe më shumë. Gjatë javës do të ketë tension në lidhje me sendet ose pajisjet në shtëpinë tuaj, me një pronë për të cilën jeni përgjegjës ose që ka familja juaj. Në planin material dhe pasuror, java sjell më shumë tension apo më shumë përgjegjësi dhe detyrime. Gjërat e mira gjatë këtyre shtatë ditëve do të lidhen me paratë, buxhetin tuaj familjar, familjen tuaj dhe festat e Krishtlindjeve. Këtë javë do të gjeni një zgjidhje intuitive për problemet tuaja, e cila do të jetë një lehtësim i madh për ju. Disa nga përvojat më të rëndësishme gjatë këtyre shtatë ditëve do të lidhen me përfaqësuesit e Peshores, Ujorit apo Binjakëve. Të lindurit e shenjës së Luanit, Dashit apo Shigjetarit do t’ju befasojnë me lajme të papritura, oferta apo diçka tjetër. Djemtë dhe vajzat do jenë shumë të ndjeshëm ndaj gjërave që planifikojnë këtë javë. Ju do të dëshironi që gjithçka të ndodhë ashtu siç dëshironi, por do të jetë e vështirë ta bëni këtë. Do të keni ende takime, emocione dhe njohje të reja të paharrueshme që do ta bëjnë vitin e ri më plot ngjyra. Ka disa momente të rëndësishme në shtëpinë tuaj, me familjen tuaj, me biseda dhe tema që do të diskutoni dhe që do të jenë të rëndësishme për fillimin e ri në 2023. Burrat do të duhet të ofrojnë argëtim të mirë për fëmijët, me disa teka apo surpriza interesante. Do të keni një pritshmëri të caktuar për këtë javë, gjë që nuk ka gjasa të ndodhë. Një mosmarrëveshje ose konfrontim i pakëndshëm me një person është i mundur. Kini kujdes me informacionin që njerëzit përreth jush do t’ju tërheqin vëmendjen, sepse mund të jetë i pasaktë dhe synon t’ju manipulojnë në një drejtim dhe qëllim të caktuar. Gratë do të kenë detyra të rëndësishme për të kryer në ditët e fundit të këtij viti dhe shumica e tyre do të përfshijnë ose para, ose kosto të tilla. Do të keni plane në lidhje me një vajzë, motër, nënë apo një grua tjetër të afërt. Jeta juaj e dashurisë do të kalojë në një fazë të re zhvillimi. Këtë javë do ta kujtoni me një ngjarje apo përvojë që lidhet me një burrë të lindur në shenjën e Luanit, Dashit apo Shigjetarit.

Luani

Do të takoni njerëz të vështirë për t’u kuptuar, të çuditshëm. Do të jetë interesante t’i njihni. Mund të jeni të magjepsur, por mund të jeni edhe të zhgënjyer, në varësi të pritshmërive tuaja. Telashet që dikush do të krijojë në jetën tuaj nuk do të jenë të qëllimshme. Me shumë mundësi ato do të jenë për shkak të ndonjë gabimi, nxitimi në veprim ose naiviteti. Ju gjithashtu mund të jeni fajtorë për problemin specifik. Në përgjithësi, kjo javë do të mbahet mend me më shumë takime dhe biseda me njerëz që janë të afërm, miq apo mbështetës tuaj në një kauzë, parti politike etj. Ndoshta do t’ju duhet të vizitoni një institucion qeveritar, bankar, gjyqësor ose ndonjë institucion tjetër këtë javë. Gjatë javës, shmangni përpjekjet për të manipuluar ose shpërndarë informacione të rreme ose të paverifikuara ose thashetheme. Djemtë dhe vajzat do kalojnë momente tensioni më të madh, të cilat mund të jenë shkak për konflikte, mosmarrëveshje të pakëndshme e deri tek shkëmbimi i fyerjeve dhe akuzave. Tregohuni veçanërisht të kujdesshëm me përfaqësuesit e shenjave të zjarrta të zodiakut. Gjatë javës do t’ju duhet të shtyni ose anuloni një takim. Do të mbështeteni shumë tek ndihma apo mbështetja e një mashkulli në diçka që është shumë e rëndësishme për ju. Marrëdhënia juaj me një mashkull të lindur në shenjën e Akrepit, Peshqve apo Gaforres do të ketë një zhvillim të mirë. Gratë mund të jenë të ndjeshme ndaj sharmit dhe joshjes së një burri, i cili mund të jetë një djalë, një bashkëshort, një mik apo një i njohur. Kjo mund t’ju bëjë të bëni gjëra që nuk ju pëlqejnë, por në këtë situatë do ta keni të vështirë të hiqni dorë. Keni ditë të rëndësishme përpara për familjen tuaj, kur do t’ju duhet të jepni më të mirën. Çfarëdo planesh të keni për këtë javë dhe veçanërisht për festat e Krishtlindjeve, surprizat dhe situatat e papritura janë gjithmonë të mundshme. Meshkujt do të jenë më nervozë këtë javë. Padurimi do të jetë më i dukshëm në shtëpinë tuaj dhe në marrëdhëniet tuaja me anëtarët e familjes. Shumë do të ftojnë miqtë ose fqinjët në shtëpinë e tyre, dhe jo vetëm gjatë pushimeve. Do të merrni lajme ose informacione që patjetër do të jenë të pasakta dhe shpresoj t’i kuptoni gjërat në kohë përpara se të përfshiheni në diçka të pakëndshme. Vëmendje do të kërkohet për punën dhe angazhimin lidhur me një dokument financiar, faturë, dokument për transfertë parash, etj.

Virgjëresha

Do të përjetoni emocione të ndryshme që lidhen me dashurinë apo familjen tuaj. Ngjarjet do të kenë patjetër një drejtim pozitiv, në shumicën e rasteve të pritshëm. Emocionalisht, java do të ketë patjetër diçka për t`u mbajtur mend. Gjatë këtyre shtatë ditëve do të keni takime të ndryshme, shkëmbime dhuratash apo surpriza të ndryshme që do t’i përgatitni për të afërmit apo miqtë tuaj. Mund të keni përvoja veçanërisht emocionuese me njerëzit e lindur nën shenjat e ujit. Kjo javë paralajmëron një ngjarje të rëndësishme që lidhet me një person në rrethin tuaj të të afërmve, ndoshta të lindur në shenjën e Bricjapit. Gjatë këtyre shtatë ditëve mund të habiteni nga vizitat në shtëpinë tuaj. Gjatë javës është e mundur që një sëmundje e vjetër, e patrajtuar ose probleme shëndetësore kronike (të trashëguara) të rikthehen. Do të jeni shumë të papëlqyer nga një person i lindur në shenjën e Bricjapit, Demit ose Virgjëreshës, i cili përpiqet t’ju provokojë me veprimet e tij drejt një konflikti të pakëndshëm. Në çështjet tuaja financiare do të keni mundësi më të mira si nga aktiviteti juaj (puna), ashtu edhe nga ndihma e të afërmve. Miqësia me bashkëmoshatarin tuaj ose një shok klase më të vogël se ju, ose një koleg do t’ju sjellë një përvojë të papritur. Burrat do të befasohen nga një gënjeshtër ose mashtrim në të cilin ata e kanë lejuar veten të përfshihen. Fillimisht do të zemëroheni me veten tuaj dhe më pas do të kërkoni shpjegim nga ai që është burimi i këtij falsifikimi apo intrige. Në marrëdhëniet tuaja familjare do t’u jepni përparësi dëshirave të grave në familjen tuaj. Ju që jeni të pamartuar mund ta befasoni gruan tuaj të dashur me një propozim martese ose diçka tjetër. Kjo do të jetë një javë shumë e rëndësishme për familjen tuaj për arsye të ndryshme, por më e rëndësishmja do të jetë të prisni me buzëqeshje 2023-shin. Shmangni përballjet me personat e lindur në shenjën e Peshqve, Gaforres apo Akrepit. Ju që do të udhëtoni këtë javë bëni kujdes me automjetet, bagazhet, dokumentet dhe paratë.

Peshorja

Pothuajse çdo ditë do t’ju angazhojë në ndonjë mbledhje, takim ose përvojë tjetër emocionale me miqtë ose të afërmit. Java do jetë e favorshme për udhëtime, veçanërisht nëse ka të bëjë me ndonjë rast të veçantë personal apo familjar. Në fakt, një udhëtim këtë javë mund të jetë një ndryshim i madh në jetën tuaj në të ardhmen. Tregohuni shumë të kujdesshëm me burimet tuaja financiare dhe shmangni çdo veprim të rrezikshëm. Gjatë javës do të habiteni nga informacionet në lidhje me ngjarjet e kaluara që keni harruar të merrni ose që dikush ka harruar t’i ndajë me ju. Në përgjithësi, java do t’ju sjellë disa përvoja të papritura që do të lënë gjurmë në jetën tuaj. Djemtë dhe vajzat do të përballen me telashe që do të lindin për shkak të veprimeve dhe vendimeve të tyre të nxituara. Do t’ju duhet t’i bëni përshtypje babait, gjyshit, vëllait të madh ose të dashurit tuaj me diçka. Meshkujt do të befasohen nga disa dhurata. Do të keni pritshmëri të mëdha si për festat e fundvitit ashtu edhe për gjërat e reja që prisni të shfaqen në jetën tuaj në fillim të vitit 2023. Do të jeni të lumtur të festoni me dikë që ka lindur në shenjën e Peshqve, Gaforres ose Akrepit. Gratë do ta kujtojnë fundin e vitit me disa lajme të këqija. Lajmi patjetër do t’ju befasojë, pavarësisht se çfarë dhe me kë është i lidhur. Do të keni të ftuar të ndryshëm, do të merrni pjesë në takime të ndryshme, do të kërkoni dhe do të keni mundësi të argëtoheni. Kini kujdes sepse dikush po ju vëzhgon dhe qëllimi mund të mos jetë aq i mirë për ju.

Akrepi

Do të mund të shijoni disa përfitime të rëndësishme ose të dobishme për ju. Mund të vijnë përmes një blerjeje që do ta bëni vetë, por mund t’i merrni si dhuratë nga të afërmit apo miqtë. Kjo është një javë në të cilën do të mund të mbushni duart dhe shpirtin me gjëra të ndryshme materiale dhe emocionale. Gjatë javës do të keni më shumë takime dhe biseda me miq nga afër dhe larg, me të cilët do të keni tema të ndryshme për të diskutuar apo emocione për të ndarë. Është gjithashtu e mundur të krijoni miq të rinj. Disa nga përvojat negative këtë javë do të lidhen me problemet rreth sendeve tuaja personale ose pajisjeve shtëpiake. Mbroni fëmijët ose të moshuarit nga përdorimi jo i duhur i pajisjeve, të cilat mund të shkaktojnë një aksident të pakëndshëm. Një situatë e pakëndshme në shtëpinë e miqve do të jetë shkak që ata t’ju kërkojnë ndihmë ose ju t’ia ofroni. Djemtë dhe vajzat do të shijojnë dhurata apo blerje të ndryshme për veten e tyre. Do të dëshironi të dukeni mirë dhe këto ditë do të jenë një nga prioritetet tuaja. Këtë javë do ta ndjeni shumë fort dashurinë e një gruaje, qoftë ajo, si gjyshe apo nënë, që mund të jetë edhe në Botën Tjetër. Java sjell shumë emocione interesante për ju, por do të kërkojë edhe arsye të shëndoshë, durim dhe shmangie të historive fëminore. Burrat do të jenë më shpesh të pakënaqur me të tjerët sesa me veten e tyre. A është e çuditshme kjo? Do të jetë interesante për ju të jeni me dikë që ka lindur në shenjën e Binjakëve, Peshores ose Ujorit ose do t’i ktheheni të kaluarës me kujtimet e një personi të tillë. Do të ketë surpriza për ju këtë javë të Vitit të Ri. Gratë do të jenë shumë të interesuara për burimet e tyre financiare. Disa prej jush do të presin para nga trashëgimia, qiraja, pensioni dhe më shumë. Lajmet dhe emocionet e mira mund të përfshijnë një djalë ose një djalë të ri.

Shigjetari

Ju presin ditë interesante, kur do të duhet të jeni gati për një sërë eksperiencash, takimesh dhe emocionesh. Kjo është një kohë që do të përcaktojë kryesisht të ardhmen tuaj në 2023-shin, përmes bisedave apo vendimeve që duhet të merrni. Sigurisht, jo gjithçka do të jetë e mundur të realizohet, sepse në vetvete viti 2023 do të vijë e do të shkojë me vështirësi dhe kufizime të ndryshme. Në shumë mënyra, fati do të jetë në anën tuaj gjatë këtyre shtatë ditëve, përveçse nëse vendosni ta shpërdoroni atë për gjëra të parëndësishme dhe të shpejta në jetën tuaj. Një rol të rëndësishëm dhe pozitiv në jetën tuaj gjatë javës do të luajë një grua, me këshillat, ndihmën apo informacionin e saj të arsyeshëm që do t’ju japë. Kjo do të jetë një javë e favorshme për të udhëtuar dhe planifikuar ngjarje të ndryshme që përfshijnë njerëz nga vende të ndryshme. Gjatë javës mund të habiteni nga dikush që jeton në një qytet apo vend tjetër. Djemtë dhe vajzat shpesh do të jenë të frustruar duke mos qenë në gjendje të arrijnë atë që duan. Është e mundur të prisni më shumë, të shikoni vetëm dëshirat dhe interesat tuaja, pa marrë parasysh ato të njerëzve që ju rrethojnë. Shëndeti juaj do jetë i paqëndrueshëm dhe do jeni të ndjeshëm ndaj ftohjes dhe infeksioneve virale. Financiarisht do jeni të shtrënguar, por me veprime të mirëplanifikuara mund të arrini sigurinë financiare aq të rëndësishme për ju. Burrat do të kenë një bisedë serioze ose aktivitet të përbashkët me një burrë tjetër, që mund të lidhet me shtëpinë ose punën. Do të jetë e lehtë dhe e këndshme për ju të komunikoni me personat e lindur nën shenjën e Peshores, Ujorit ose Binjakëve. Do të keni nevojë të ndiheni të dashuruar pavarësisht moshës dhe do të jeni shumë të ndjeshëm për këtë temë. Disa prej jush mund t’i japin liri imagjinatës dhe të shohin probleme aty ku nuk ekzistojnë. Gjatë javës do të tregoheni bujarë me fëmijët dhe njerëzit e dashur, veçanërisht nga familja juaj, por do të prisni komplimente apo fjalë mirënjohjeje, me çdo kusht. Gratë do ta kenë të vështirë të vazhdojnë me detyrat e tyre këtë javë. Diçka do t’ju ngatërrojë gjithmonë, do t’ju shpërqendrojë ose do të krijojë një situatë të re të pazakontë. Ju do të dëshironi të kaloni më shumë kohë me miket tuaja. Shumë prej jush do të udhëtojnë këtë javë dhe kjo do t’ju sjellë të paktën një përvojë interesante. Rëndësia e këtyre shtatë ditëve në jetën tuaj do të ndihet në çështjet tuaja financiare, në shanset që do të shfaqen dhe zhvillimi i të cilave do të jetë prioriteti juaj në 2023-shin e Ri.

Bricjapi

Fati do të jetë në anën tuaj në shumë mënyra, por kjo nuk duhet t’ju bëjë të pamatur, të padurueshëm, të pasjellshëm apo lakmitarë. Jini të përgatitur për të dëgjuar atë që njerëzit e tjerë rreth jush po thonë dhe pranoni mendimet e tyre pa shkaktuar konflikt ose kundërshtim. Këtë javë, disa nga surprizat do të lidhen me zhgënjimet apo mospërputhjet në pritshmëritë tuaja lidhur me një fëmijë apo të rin nga rrethi juaj i të afërmve, si dhe me ata me të cilët punoni. Gjatë javës do të keni një sërë kontaktesh me njerëz nga distanca të ndryshme. Patjetër që përmes jetës sociale gjatë javës do të mund të pasuroheni me informacione të dobishme apo aftësi, njohuri të reja. Sidomos do t’ju bëjnë përshtypje bisedat apo veprimet me përfaqësuesit e shenjave Gaforre, Akrepi apo Peshqit. Gjatë javës mund të keni një angazhim në lidhje me zgjidhjen e një problemi apo situate të natyrës pasurore të një personi nga rrethi juaj i të afërmve. Djemtë dhe vajzat do të duhet të përshtaten me atë që kanë arritur deri tani dhe të mos bëjnë plane. Disa nga dështimet ose zhgënjimet tuaja do t’ju japin një mësim të mirë. Çdo zhgënjim, fyerje apo gjendje tjetër negative këtë javë do të jetë për shkak të veprimeve tuaja të mëparshme. Të kuptuarit se keni ende shumë për të mësuar rreth gjërave në jetë, do të jetë një përfitim i madh për ju. Meshkujt e kësaj shenje të horoskopit duhet të shmangin ngarkimin me më shumë angazhime dhe përgjegjësi, pasi kjo do të ndikojë negativisht në shëndet. Shumë do të udhëtojnë gjatë këtyre shtatë ditëve, si në distanca të shkurtra ashtu edhe në distanca më të gjata. Gjatë javës natyrshëm do të keni më shumë kontakte me miqtë, do të komunikoni me njerëz të ndryshëm, si dhe ka mundësi të mirëpritni mysafirë nga një vend tjetër. Çështjet tuaja financiare do të jenë pasqyrë e veprimeve tuaja nga fillimi i dhjetorit e deri më tani. Gratë do të kenë për detyrë të gjejnë një rrugëdalje diplomatike nga situata dhe probleme të ndryshme të pakëndshme. Në asnjë rast nuk do të dëshironi që ato të thellohen. Gjatë këtyre shtatë ditëve do të keni aktivitete të përbashkëta ose do të festoni së bashku me një grua tjetër.

Ujori

Do të keni mundësinë të shihni fytyrën e vërtetë të një personi që e konsideronit mik dhe që do të bëjë një gabim të madh në sjelljen apo komentet ndaj jush. Një gënjeshtër ose mashtrim nga ana e tij/saj do të përcaktojë përfundimisht sjelljen tuaj në të ardhmen ndaj atij personi. Java sjell rezultate të mira financiare në punë apo biznes, veçanërisht nëse kanë të bëjnë me shitje, transport apo shërbime. Është e mundur të merrni një ofertë për ndonjë aktivitet shtesë në punën tuaj, që do t’ju rrisë pagën. Kjo do të jetë një javë e favorshme për një propozim martese. Gjatë këtyre shtatë ditëve do të befasoheni këndshëm nga lajmet që do të merrni nga një grua. Kjo padyshim do t’ju sjellë dobi ose do të jetë baza e disa sukseseve tuaja të ardhshme. Java paralajmëron një propozim ose marrjen e një dokumenti të rëndësishëm. Djemtë dhe vajzat do të jenë forca shtytëse e ngjarjeve në shtëpi dhe në familje. Do të jeni shumë aktivë, të gatshëm për të organizuar gjëra të ndryshme që mendoni se janë të rëndësishme për humorin e festave. Java do të zhvillohet shumë shpejt, ndaj planifikoni mirë detyrat në mënyrë që të mos ketë vonesa të pakëndshme apo surpriza të tjera. Kini kujdes me miqtë, shokët e klasës apo të njohurit që kanë reputacion për gënjeshtra, me njerëz që nuk mund t’u besohet. Meshkujt do të kenë diçka për të menduar para fundit të vitit. Gjatë javës do të jeni të kërkuar nga miqtë për të ndarë momente të këndshme me ta. Gjatë këtyre shtatë ditëve, do të ketë një angazhim të menjëhershëm ndaj një gruaje, pavarësisht nëse jetoni bashkë apo jo. Gratë do të kenë arsye të ndryshme për gëzim dhe humor. Mund të merrni lajme të mira ose të gëzoheni për suksesin konkret të punës ose performancës suaj. Do të kaloni shumë mirë në fund të vitit, në të cilin Fati do të shpërndajë dhuratat e tij sipas meritave dhe veprimeve tuaja në 2022-shin. Do të duhet të përgatisni një dhuratë pothuajse në minutën e fundit për një vajzë ose një grua të re.

Peshqit

Disa ngjarje ose takime të planifikuara ose të papritura do t’ju kthejnë në të kaluarën tuaj. Angazhime të reja me çështje të vjetra të pazgjidhura janë të mundshme, pavarësisht nëse keni apo jo kohën për to. Kjo do të jetë një javë e vështirë në të cilën do t’ju duhet t’i bëni gjërat ngadalë, me shumë inteligjencë dhe prakticitet në veprim. Çdo vendim i nxituar do t’ju kthejë prapa, në vend që të raportoni ndonjë përparim. Do të keni fluks parash gjatë javës, por ndoshta nuk do të jetë ajo që prisni. Jini të kujdesshëm me njerëzit që kanë një qëndrim negativ ndaj jush. Gjatë këtyre shtatë ditëve, zilia ose keqdashja e tyre do të përcaktojë veprimet e tyre ndaj jush. Gjatë javës, disa prej jush do të përjetojnë emocionalisht një dramë personale në jetën e të afërmve, miqve apo kolegëve. Kini kujdes kur ngisni makinën apo kur përdorni transportin publik. Djemtë dhe vajzat do të jenë të gatshëm të ndjekin këshillat e një gruaje të afërt: nënës, gjyshes, motrës së madhe dhe të tjerëve. Kjo patjetër do të jetë në avantazhin tuaj dhe nuk do t’ju dëmtojë. Do të keni pothuajse çdo ditë takime me miq apo njerëz me të cilët keni interesa të përbashkëta. Do të keni kohë të mjaftueshme për dashurinë dhe shpresoj ta keni takuar tashmë gjatë vitit…. Rasti për një mbledhje apo festë do të jetë bashkëshortja apo shoqja juaj e ngushtë. Burrat të mos jenë arrogantë. Rreth jush ka mjaft njerëz që nuk miratojnë disa nga veprimet dhe vendimet tuaja. Mos i sfidoni ata me sjelljen tuaj. Në përgjithësi, kjo javë ju sjell një jetë sociale më aktive, takime me të njohur të vjetër dhe të rinj nga e gjithë bota. Gratë do të mundohen të magjepsin njerëzit që i rrethojnë me dhurata, delikatesë dhe surpriza të ndryshme. Kini kujdes të mos e ngarkoni veten me më shumë detyra sesa mund të kryeni. Kjo mund të ndikojë në shëndetin tuaj në momentin më të papërshtatshëm. Nuk përjashtohen problemet shtëpiake me dëmtimin e pajisjeve, instalimit ose dekorimit. Java sjell përvoja të papritura me personat e lindur në shenjën e Bricjapit, Demit apo Virgjëreshës.