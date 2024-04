Horoskopi 8 Prill 2024, njihuni me surprizat e yjeve

DASHI

Do ketë shumë nervozizëm dhe shumë pak kjo mund të mjaftojë për t’ju bërë të humbni durimin… Mundohuni të përmbaheni të paktën në punë… Për sa i përket dashurisë, ndjeni se diçka nuk shkon. Përdorni mendjen… Mos e teproni dhe veproni me qetësi dhe moderim, gjithçka do të shkojë mirë.

DEMI

Sipas horoskopit të Paolo Fox, do të keni Uranin në kontrast me Marsin dhe Saturnin. Kjo do t’ju sjellë lajme negative në planin e punës… Megjithatë, gjithçka është e qetë në dashuri. Mund të filloni të planifikoni diçka të veçantë me partnerin për të ardhmen.

BINJAKËT

Do të dëshironi t’i përkushtoheni më shumë dashurive tuaja sesa punës. Do ketë disa probleme pune, por do mund t’i kapërceni pa u munduar. Gjëra të vogla. Me pak fjalë, shkoni drejt në rrugën tuaj. Sukseset dhe qëllimet janë të arritshme, do të mund t’i kapni me entuziazëm.

GAFORRJA

Ju presin ditë shumë të veçanta në të cilat do të thirreni për të reflektuar. Nuk ndiheni plotësisht të kënaqur me jetën tuaj, si në aspektin e punës ashtu edhe në atë të dashurisë. Shtrëngoni dhëmbët. Do të kalojë, por ju duhet ta dëshironi. Vullneti i mirë është arma e parë.

LUANI

Sipas horoskopit të Paolo Fox, më në fund do të keni mundësinë të korrni frytet e asaj që keni mbjellë së fundmi. Diskutimi vlen si në planin ekonomik ashtu edhe në atë moral. Dashuria, tani për tani, zë një vend të dytë… Megjithatë, kini kujdes sepse partneri juaj mund të nervozohet.

VIRGJËRESHA

Marsi dhe Saturni mund të nxjerrin në pah disa të vërteta të pakëndshme. Ju gjithashtu do të duhet të përpiqeni të mendoni për gabimet tuaja dhe të shpresoni të qëndroni në marrëdhënie të mira me njerëzit e përfshirë. Bëje për ty dhe për ta. Me pak fjalë, pak vetëvlerësim dhe optimizëm do të jenë baza për të arritur diçka të veçantë.

PESHORJA

Duke nisur nga sot do jeni shumë energjikë falë Marsit që është në favorin tuaj. Mund të keni vetëm humor të keq në mes të javës në lidhje me sferën e dashurisë. Por mos mendoni shumë për këtë tani. Dhe mbi të gjitha, qëndroni të qetë dhe përdorni të gjithë diplomacinë tuaj.

AKREPI

Sipas horoskopit të Paolo Fox, do të keni disa dyshime në lidhje me marrëdhëniet tuaja. Ata që nuk ndihen më pjesë e një historie do të jenë në gjendje ta përfundojnë atë lehtësisht. Por së pari përdorni mendjen tuaj, mendoni për të me kujdes. Do të shihni që gjërat do të përmirësohen.

SHIGJETARI

Do t’ju pushtojë një dëshirë e madhe për të bërë. Kushtojini vëmendje vetëm të mërkurës ku mund të shfaqen keqkuptime në dashuri, të cilat duhen shmangur me kujdes. Bëhuni të zgjuar. Kini kujdes për këdo që përpiqet t’ju pengojë.

BRICJAPI

Bëhuni gati: ju presin ditë delikate pasi do t’ju duhet të vendosni për prioritetet tuaja të reja. Mundohuni të mblidhni të gjitha forcat për t’i përballuar sa më mirë ditët e ardhshme. Do të shijoni momente fantastike. Kjo është e vërtetë si në dashuri ashtu edhe në punë. Do të arrini të kapërceni problemet afatgjata.

UJORI

Sipas horoskopit të Paolo Fox, ju presin ditë fantastike në dashuri. Afërdita do ju bëjë të parezistueshëm në sytë e shumë njerëzve. Pse të mos bëni një hap përpara me partnerin tuaj? Diçka e fortë? Mund të ketë ardhur koha për të pasur një fëmijë ose për t’u martuar.

PESHQIT

Ditët në vijim do t’i kushtoni kryesisht punës dhe diplomacisë me kolegët tuaj të punës. Në dashuri gjithçka do të shkojë mirë. Së fundi. Ndërtoni diçka të veçantë me partnerin tuaj, merrni parasysh bashkëjetesën apo martesën dhe rikuperoni pasionin që është zbehur pak.