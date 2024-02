Horoskopi 7 Shkurt 2024, parashikimi i yjeve për sot

DASHI

Në dashuri nëse një histori nuk funksionon, mos i bëni me detyrim gjërat. Duhet të kuptoni edhe kur nuk ka asgjë për të bërë… Përsa i përket punës, është e rëndësishme të vlerësohen projektet me synimin për të ardhmen. Ata që janë të mirë në ndërtimin e tyre do të korrin më pas shpërblimet.

DEMI

Sipas horoskopit të Paolo Fox (e mërkurë 7 shkurt 2024), shmangni komplikimet në dashuri me të lindurit në shenjat e Akrepit dhe Ujorit. Për sa i përket punës, mos e teproni dhe përpiquni të kuptoni se cilat janë nevojat tuaja reale.

BINJAKËT

Emocionet në dashuri vijnë nga fundjava e ardhshme. Për sa i përket punës, qëndroni larg polemikave edhe nëse duhet të pranoni gjëra që nuk ju pëlqejnë. Ndonjëherë duhet të kafshoni gjuhën nëse nuk doni të debatoni me kolegët dhe eprorët.

GAFORRJA

Fundjavën e ardhshme do t’ju shohim si protagonistë të dashuruar. Për sa i përket punës, jeni mjaft të inatosur, ndoshta ju është dashur të pranoni disa kompromise të tepërta. Megjithatë, përpiquni të ecni drejt e në rrugën tuaj dhe nuk do të pendoheni.

LUANI

Sipas horoskopit të Paolo Fox (e mërkurë 7 shkurt 2024), në orët e ardhshme do të jeni pak nervoz në dashuri, prandaj përpiquni të mos nxisni diskutime sterile. Për sa i përket punës, nëse jeni në pritje të përgjigjeve, ato nuk do të vonojnë.

VIRGJËRESHA

Nëse je beqar në dashuri do të jetë e mundur të kesh takime të reja, të këndshme! Për sa i përket punës, edhe nëse ka përplasje me kolegët, synoni një organizim më të madh. Puna ekipore është kyçe.

PESHORJA

Jeni të shpërqendruar me partnerin tuaj, sepse me siguri keni prioritete të tjera në mendje për momentin. Sa i përket punës, gjëra të reja vijnë, por kujdes nga disa shqetësime të vogla. Vlerësoni të mirat dhe të këqijat përpara se të pranoni oferta të reja.

AKREPI

Sipas horoskopit të Paolo Fox (e mërkurë 7 shkurt 2024), në dashuri nëse jeni mirë të disponuar, emocionet sigurisht që nuk do të mungojnë. Por duhet t’i kërkoni ato! Për sa i përket punës, aspekti i mirë i Saturnit ndihmon projektet e reja.

SHIGJETARI

Ka ardhur koha për të bërë zgjedhje të rëndësishme në fushën sentimentale. Për sa i përket punës, së shpejti do të vijnë mundësi të çmuara për të ardhmen. Mos i humbisni nëse doni të bëni një karrierë.

BRICJAPI

Nëse duhet t’i thoni diçka partnerit, bëjeni deri më 11 shkurt. Shumë shpejt, shumë shkurt. Kapitulli i punës: mos e nënvlerësoni lajmin edhe nëse do t’ju bëjë të rishikoni disa plane. Ndonjëherë keni nevojë për një ndryshim ajri për të qëndruar në këmbë.

UJORI

Sipas horoskopit të Paolo Fox (e mërkurë 7 shkurt 2024), Afërdita në shenjë nga 6 marsi do të japë emocione të rëndësishme. Për sa i përket punës do të vijnë gjëra të reja por mos u trego intolerant ndaj kolegëve apo eprorëve. Ndonjëherë duhet të kafshoni gjuhën për të mos prishur marrëdhënie të rëndësishme.

PESHQIT

Këto janë ditë disi të diskutueshme në sferën sentimentale, mos i ngacmoni gjërat pa nevojë. Për sa i përket punës, nëse jeni i ri, mos humbni kohë, së shpejti mund të keni disa letra të mira për të luajtur. Përveshni mëngët dhe bëhuni të zënë. Nuk do të zhgënjeheni. Do të shihni që do të ketë lajme të mira.