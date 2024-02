Horoskopi 6 shkurt 2024, çfarë parashikojnë yjet për ju

DASHI

Ju pret një ditë delikate në të cilën rreziku i parë është ndërhyrja e dikujt që do të donte të prishte marrëdhënien tuaj në çift. Gjatë orëve të ardhshme, do të jetë thelbësore të ruani durimin dhe të mendoni për zgjidhjet e mundshme.

DEMI

Sipas horoskopit të Paolo Fox (e martë 6 shkurt 2024), ka ardhur koha të eksploroni emocionet tuaja, të kuptoni se çfarë dëshironi në të vërtetë. Dikush po mendon të heqë dorë nga diçka, por kjo nuk është gjëja e duhur për të bërë. Mos u dorëzoni!

BINJAKËT

Jeni të shqetësuar për shkak të një qielli jo shumë dashamirës që i ndërlikon gjërat për të lindurit e kësaj shenje. Do të kishim nevojë për menaxhim më të zellshëm dhe të qetë të çështjeve të ndryshme, ndoshta më shumë rehati në dashuri dhe nga njerëzit e dashur për të jetuar më mirë dhe me qetësi më të madhe.

GAFORRJA

Ju presin orë vendimtare dhe të rëndësishme për ata që punojnë me publikun dhe do të duhet të ndërlidhen me dikë, megjithëse ka pak nervozizëm për këtë situatë. Por është koha të mbani larg instinktet “vetë-sabotuese” dhe të merrni një hap drejt përmirësimit të gjërave.

LUANI

Sipas horoskopit të Paolo Fox (e martë 6 shkurt 2024), ju do të merrni një propozim interesant që mund të shfaqë më tej potencialin dhe aftësitë që keni: mos e humbisni këtë mundësi. Qëndroni larg situatave që janë shumë të paqarta: nevojitet qartësi!

VIRGJËRESHA

Nuk dëshironi të hidheni më kokë në dashuri pa u mbrojtur: keni vendosur të ecni me qetësi në çështjet e zemrës, nuk jeni më të gatshëm të dashuroheni shpejt.

PESHORJA

Jeni shumë nervozë: në këto kushte rrezikoni të merrni vendime të diktuara nga impulsiviteti dhe të bëni gabime të shmangshme. Gjithashtu ka më shumë se disa çështje ekonomike që t’ju shqetësojnë. Mundohuni të qetësoheni dhe të veproni me qetësi.

AKREPI

Sipas horoskopit të Paolo Fox (e martë 6 shkurt 2024), edhe ju jeni në kërkim të qetësisë pavarësisht tensioneve dhe keqkuptimeve të mundshme që kanë lindur në periudhën e fundit. Nëse keni ndonjë problem në marrëdhënien me partnerin, shmangni përpjekjet për të bërë paqe në këto 24 orë. Nuk është dita më e mirë për mosmarrëveshje, diskutime apo sqarime të zjarrta.

SHIGJETARI

Gjatë orëve në vijim, lini mënjanë frikën dhe paragjykimet. Nuk është koha për t’u frenuar nga ajo që është ndoshta vetëm në mendjen tuaj. Një deklaratë që vlen si në dashuri, ashtu edhe në punë. Në këtë moment, mos i përbuzni njohjet e reja, takimet apo mundësitë për bashkëpunime që mund të bëhen shumë fitimprurëse!

BRICJAPI

Edhe nëse marrëdhënia juaj e dashur është e fortë, mund të ketë pengesa të vogla që duhet t’i kapërceni me partnerin tuaj. Mos lejoni që kjo situatë të ndikohet shumë, sepse është vetëm një moment kalimtar, ndër të tjera nuk është asgjë e pamenaxhueshme…

UJORI

Sipas horoskopit të Paolo Fox (e martë 6 shkurt 2024), në këtë ditë favorizohen udhëtimet dhe gjithçka që ka të bëjë me sferën e marrëdhënieve: dilni, është koha për të pastruar shpirtin duke bërë këtë gjë që mund të relaksojë mendjen dhe shpirtin. Jepini vetes gjithashtu kohë për të planifikuar për të ardhmen.

PESHQIT

Keni burime të kufizuara ekonomike: është koha të lëvizni me guxim dhe me dinakëri, në mënyrë që të mund të bëni disa gjëra edhe pa një buxhet të madh. Jeni të lodhur nga zhgënjimet dhe pengesat. Mos u dorëzoni dhe vazhdoni të hidheni në sfida të reja, do të shpërbleheni shumë shpejt!