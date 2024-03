Horoskopi 11 Mars 2024, zbuloni surprizat e yjeve për sot

Dashi

Dite mjaft e qëndrueshme kjo e sotmja për gjithë te dashuruarit. Nuk do hidhni asnjë hap pa pyetur marre mendimin e partnerit dhe bashkëpunimi do përforcohet. Beqaret do jene me fat ne sektorin e dashurisë. Edhe pa kërkuar shume ata di e gjejnë personin e duhur. Për financat me pas mos u shqetësoni aspak. Situata jo vetëm qe nuk do jete problematike, por priten edhe përmirësime.

Demi

Saturni do e përmirësoje ndjeshëm sot jetën ne çift. Do jeni me shume nga vetja qe marrëdhënia mes jush te jete e mire dhe me mirëkuptim do zgjidhni çdo mosmarrëveshje. Për beqaret, vetmia do jete me e padurueshme se kurrë. Kujdes mos bëni ndonjë çmenduri për te cilën te pendoheni. Dielli do iu beje me te kthjellet ne planin financiar dhe do e dini mire çfarë hapash te hidhni.

Binjaket

Edhe pse nuk do keni shume kohe te lire sot, do e gjeni mundësinë për te qëndruar paksa me atë qe dashuroni. Marrëdhënia me te do jete me e ngrohte se disa dite me pare. Beqaret ka shume mundësi te kenë një takim interesant me një person te shenjës se demit. Ne planin financiar nuk është momenti për te rrezikuar shume. Ruani qëndrueshmërinë.

Gaforrja

Nëse marrëdhënia me partnerin nuk po shkon ashtu si duhet kohet e fundit, gjeni kurajën dhe flisni hapur me te. Me mire t’i vendosni qe tani pikat mbi “i” sepse me vone do lëndoheni me shume. Beqaret do jene mjaft tërheqës dhe do kenë me tepër mundësi për te bere për vete persona interesante. Financat do i menaxhoni me kujdes dhe maturi. Situata do filloje te përmirësohet.

Luani

Dite shume e qëndrueshme dhe aspak problematike kjo për te dashuruarit. Nëse vazhdoni ne këtë rruge edhe për disa kohe do e çoni me tej lidhjen tuaj. Beqaret me shume gjase do fillojnë një histori dashurie pasiononte dhe te magjishme. Edhe ne planin financiar fati do jete me ju. Buxheti do jete me i mire se kohet e fundit dhe ju do kryeni shpenzimet e nevojshme pa frike.

Virgjeresha

Nuk do lodheni aspak duke dëgjuar problemet e partnerit tuaj sot dhe ne çdo moment do i jepni mbështetjen tuaj. Ai do ju vlerësojë mjaft për këtë. Beqaret nga ana tjetër do kenë takime pa fund, por nuk do arrijnë te fiksohen. Kujdes sepse koha ikën dhe mundësi te tilla rralle here vijnë. Ne planin financiar do përballeni me një situate shume delikate. Kujdes!

Peshorja

Nuk do keni për çfarë te qaheni sot ne jetën tuaj ne çift sepse partneri do mundohet ne çdo moment t’ua beje qejfin. Ai do pakujdeset për ju dhe do ju mbaje ne pëllëmbe te dorës. Beqaret do jene po ashtu te privilegjuar. Pers shkak te personave te shumte qe do iu vijnë rreth e rrotull do kenë mundësi te bëjnë edhe zgjedhjen e duhur. Financat jo problematike.

Akrepi

Do debatoni ashpër me partnerin tuaj gjate kësaj dite dhe kjo do ju beje te mendoni t’i jepni fund gjithckaje qe keni ndërtuar. Kujdes mos merrni vendime te nxituara kur nuk jeni te kthjellet. Beqaret nuk do kenë takime interesante sot, megjithatë fale miqve dita nuk do jete e mërzitshme. Ne planin financiar do ketë disa probleme te vogla, por qe me pak maturi mund t’i zgjidhni.

Shigjetari

Nëse doni qe jeta juaj ne çift te shkoje me se miri gjate kësaj dite, mundohuni te tregoheni sa me realiste dhe te mos ëndërroni gjera te pamundura. Beqaret duhet ende te presin edhe disa kohe për te gjetur personin e tyre te ëndrrave. Me financat duhet te merreni pak me tepër. Nëse ulni shpenzimet dhe bëni një riorganizim te situatës, çdo gjë do shkoje për mrekulli.

Bricjapi

Konfigurimi i yjeve do jete pozitiv për te dashuruarit sot. Do dilni me shume me partnerin dhe do provoni disa eksperienca te reja. Beqaret duhet te ruajnë kthjelltësinë gjithë kohës dhe te mos ju besojnë te gjithë atyre qe do mundohen t’i joshin. Do e lëndojnë se tepërmi veten e tyre. Ne planin financiar mos u dekurajoni edhe nëse keni disa probleme.

Ujori

Mjedisi yjor do ju ndihmoje te afroheni me tepër me partnerin tuaj dhe te kaloni momente te këndshme se bashku. Do i harroni problemet e te shkuarës dhe do shihni me optimizëm drejt se ardhmes. Beqaret do jene sensuale dhe joshës. Te gjithë do i kenë sytë nga ju prandaj do keni te drejtën e zgjedhjes se personin me te përshtatshëm. Financat do jene me te mira se një dite me pare.

Peshqit

Dite e qete dhe e zakonshme kjo për ata qe janë ne një lidhje. Merrini gjerat ashtu si t’ju vijnë pa menduar aspak për te nesërmen. Beqaret do i japin me tepër rëndësi pamjes se tyre te jashtme dhe ne këtë mënyrë do jene me interesante ne sytë e te tjerëve. Propozimet nuk do mungojnë. Ne planin financiar nuk do keni probleme, përkundrazi gjendja do jete me e mire.