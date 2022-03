Hitleri ishte i çmendur pas bukuroshes hollivudiane dhe ajo donte ta vriste: Ky ishte plani i saj i ferrit

Aktorja suedeze Greta Garbo është një grua që shënoi një epokë të filmit botëror që nga fillimi i karrierës së saj dhe fitoi me lehtësi audiencën.

Që në rolet e saj të para në filmat pa zë në fillim të shekullit të 20-të, ishte e qartë se ajo ishte një grua që do të arrinte statusin e një ikone të Hollivudit.

Ndonëse dominonte para kamerës dhe la përshtypje pa asnjë fjalë, sipas bashkëkohësve të saj, Greta ishte introverte, e tërhequr dhe i shmangej vëmendjes së publikut dhe medias. Ajo u tërhoq nga aktrimi në vitin 1941, kur ishte vetëm 36 vjeç, dhe megjithëse zakonisht i mbante për vete mendimet, bindjet dhe planet e saj.

Ndër ata që ishin të magjepsur nga talenti dhe bukuria e Greta Garbo ishte lideri nazist Adolf Hitler, filmi i preferuar i të cilit ishte “Zonja me kamelitë” nga viti 1936, në të cilin suedezja e famshme luante një kurtezane franceze. Ai dyshohet se e ka parë për herë të parë në shoqërinë e ministrit të tij të propagandës, Josef Goebbels, i cili më pas ka shkruar në ditarin e tij reagimin e Hitlerit ndaj Gretës me fjalët “Firer shins”, shkruan Glossy.

Madje, lideri nazist i ka dërguar një letër plot adhurim aktores, e cila nuk ia ka kthyer simpatinë. Për më tepër, diçka po ndodhte në kokën e saj që përhumbi shumë njerëz të kohës së tyre.

Siç i tha Greta një shoqeje, ajo donte shumë të takonte Hitlerin, por jo për t’u shoqëruar, por për t’i dhënë fund Luftës së Dytë Botërore.

– Pyes veten se si është të qëndrosh ballë për ballë me një njeri si Hitleri – ka thënë aktorja, transmeton media e përmendur.

Ajo dyshohet se donte të fliste me të dhe ta bindte që të ndalonte vrasjen dhe pushtimin e territoreve.

“Nëse ai nuk është dakord, mund ta vras”, dyshohet se ka thënë aktorja.

Miku i saj Sam Green tha se Greta i tha:

– Zoti Hitler është i çmendur për mua. Më shkruante me këmbëngulje dhe më ftonte të vija në Gjermani. Nëse lufta nuk do të kishte filluar në atë kohë, unë do të kisha shkuar, do të kisha hequr armën nga çanta dhe do ta qëlloja sepse, unë jam i vetmi person që nuk do të kërkonin.

Aktorja padyshim kishte një plan të përpunuar dhe e befasoi Green me qëllimet e saj.

– Më tha gjatë darkës dhe nuk ishte si ajo. Nuk dukej sikur po thoshte diçka të tillë në mes të darkës. Ndoshta nuk i ngjante asaj… Si fëmijë, ajo fantazoi të vriste një mbret mizor dhe ta zëvendësonte me një kalorës romantik – tha shoqja e Gretës.

Takimi midis Greta Garbo dhe Adolf Hitler nuk u zhvillua kurrë dhe lufta nuk mbaroi deri në vitin 1945. Megjithatë, ka ende teori që aktorja ishte e përfshirë në spiunazh në Suedinë e saj të lindjes në atë kohë. Ajo dyshohet se ishte në mesin e oficerëve nazistë suedezë për të cilët ishte e dashur, duke mbledhur dhe përcjellë informacione nga familja mbretërore suedeze dhe inteligjenca britanike, dhe dihet se në vitin 1939 ajo u dha shuma të mëdha jetimëve nga familjet finlandeze. /albeu.com/