“Historike”, Ukraina dhe SHBA do të fillojnë prodhimin e përbashkët të armëve

Volodymyr Zelenskyy ka njoftuar se Ukraina do të nisë prodhimin e përbashkët të armëve me SHBA.

Vendimi do të lejojë Kievin të fillojë prodhimin e sistemeve të mbrojtjes ajrore si pjesë e një marrëveshjeje afatgjatë.

Ai gjithashtu do të krijojë vende pune dhe një bazë të re industriale në Ukrainë.

Njoftimi erdhi këtë mëngjes në faqen e internetit presidenciale pasi Zelensky përfundoi një vizitë në SHBA.

“Ishte një vizitë shumë e rëndësishme në Uashington, rezultate shumë të rëndësishme”, tha Zelensky.

“Dhe një marrëveshje afatgjatë, ne do të punojmë së bashku në mënyrë që Ukraina të prodhojë armët e nevojshme së bashku me Shtetet e Bashkuara. Bashkëprodhimi në sektorin e mbrojtjes me Shtetet e Bashkuara është një gjë historike.”

Ukraina ka rritur përpjekjet e saj për të rritur prodhimin vendas të armëve sa më shumë që të jetë e mundur.

Ministria për Industritë Strategjike, e cila mbikëqyr prodhimin e armëve në Ukrainë, ka nënshkruar marrëveshje bashkëpunimi.

“Ne po përgatitemi të krijojmë një ekosistem të ri mbrojtës me Shtetet e Bashkuara për të prodhuar armë për të forcuar lirinë e mëtejshme dhe për të mbrojtur jetën së bashku”, tha Zelensky pa dhënë më shumë detaje.

