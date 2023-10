HISTORIKE/ Shkencëtarët zbulojnë trajtimin që ul ndjeshëm vdekjet nga kanceri i qafës së mitrës

Shkencëtarët thonë se mund të kenë bërë përparimin më të madh në trajtimin e kancerit të qafës së mitrës në 20 vjet, duke përdorur një pjesë të barnave ekzistuese, me çmime të përballueshme, para trajtimit me kimioterapi.

Gjetjet u prezantuan në konferencën mjekësore ESMO dhe tregojnë se praktika ul me 35% rrezikun e grave që vdesin nga kanceri i qafës së mitrës. Sipas BBC, agjencia Cancer Research UK, e cila financoi punën, i quajti rezultatet “të jashtëzakonshme” duke shtuar se shpreson që klinikat së shpejti të fillojnë të bëjnë të njëjtën gjë për pacientët.

Kanceri i qafës së mitrës prek një numër të madh grash çdo vit, shumë prej tyre në fillim të të 30-tave. Pavarësisht përmirësimeve në kujdesin e radioterapisë, kanceri kthehet në një të tretën e rasteve, që do të thotë se nevojiten shumë qasje të reja.

Dr Iain Foulkes, nga Cancer Research UK, tha: “Koha është gjithçka kur jeni duke trajtuar kancerin”.

“Një numër në rritje i provave po tregon vlerën e raundeve shtesë të kimioterapisë përpara trajtimeve të tjera si kirurgjia dhe radioterapia në disa kancere të tjera. Jo vetëm që mund të zvogëlojë shanset e rikthimit të kancerit, por mund të eliminohet shpejt duke përdorur ilaçe tashmë të disponueshme në mbarë botën.

“Ne jemi të ngazëllyer për përmirësimet që ky test mund të sjellë në trajtimin e kancerit të qafës së mitrës dhe shpresojmë se kurset e shkurtra të kimioterapisë induksionale do të miratohen me shpejtësi në klinika”

STUDIMI

Në studim, 250 gra me kancer të qafës së mitrës morën trajtimin e ri – një kurs intensiv gjashtë-javor i kimioterapisë me karboplatin dhe paclitaxel, i ndjekur nga trajtimi “i zakonshëm” i radioterapisë plus cisplatin dhe brakiterapi javore, e njohur si kemoradiacion.

250 gra të tjera – grupi i kontrollit – morën vetëm kemoradicionin e zakonshëm.

Pesë vjet më vonë, 80% e atyre që kishin marrë trajtimin e ri ishin gjallë dhe 73% nuk kishin patur rikthim apo përhapje të kancerit.

Në krahasim në grupin e trajtimit “të zakonshëm”, 72% ishin gjallë dhe 64% nuk e kishin hasur kancerin të kthehej apo përhapej.

Dr Mary Mçormack, shkencëtarja kryesore e provës nga Instituti i Kancerit UCL dhe UCLH, tha: “Testi ynë tregon se ky trajtim i shkurtër i kimioterapisë shtesë mund të zvogëlojë rrezikun e rikthimit të kancerit ose vdekjes me 35%.

“Ky është përmirësimi më i madh i rezultatit në këtë sëmundje në më shumë se 20 vjet.” /albeu.com